Comptes-rendus du départ de Chris Martin - Dakota Johnson porte-t-elle sa bague de fiançailles?

Des murmures d'une division entre Dakota Johnson (34) et son partenaire, Chris Martin (47) de Coldplay, ont commencé à circuler le 16 août. Cependant, un représentant de l'actrice a rapidement démenti ces rumeurs. Plus tard dans la même journée, des images de Johnson à Malibu, en Californie, portant une bague au doigt ont été publiées, ce que beaucoup ont soupçonné être une bague de fiançailles, semblant vouloir mettre fin aux rumeurs de rupture.

Rumeurs et démentis rapides

La pierre verte vive ornait la bague visible sur les photos obtenues par le magazine américain "People". Johnson la portait pendant qu'elle était sortie et avait des amis avec elle, y compris l'acteur "The Bear" Jeremy Allen White (33).

De plus, le 16 août, le "Daily Mail" britannique a rapporté, citant une source anonyme, que le couple s'était éloigné, avait annulé leur supposée fiançailles et avait reconnu la fin de leur relation de sept ans. Cependant, un représentant de Johnson a ensuite contredit ces allégations, confirmant au magazine "People" que Johnson et Martin étaient "toujours ensemble".

Dakota Johnson et Chris Martin : une fiançailles secrète il y a un moment ?

Johnson et Martin ont préféré garder leur relation secrète depuis le début. Le duo est rarement vu ensemble dans des événements publics. La dernière fois qu'ils sont apparus en public était au festival de Glastonbury au Royaume-Uni en fin juin, où Martin a performed en tant qu'artiste principal avec son groupe. En février de cette année, ils ont été pris en photo par des paparazzi, main dans la main, pendant des vacances à la plage au Mexique.

La romance de Johnson et Martin est devenue publique avec un rendez-vous public en 2017. Un an avant, Martin s'est séparé de son ex-femme Gwyneth Paltrow (51). Ils étaient mariés de 2003 à 2016 et ont deux enfants.

Des rumeurs d'une éventuelle fiançailles non confirmée entre Johnson et Martin persistent depuis décembre 2020, après que Johnson ait été vue pour la première fois portant sa bague de fiançailles verte. En mars 2024, une source a déclaré au "People" : "Ils se sont fiancés il y a des années, mais ils n'étaient pas pressés de se marier."

Malgré les rumeurs de séparation qui circulaient le 16 août, un représentant de Dakota Johnson a rapidement démenti, assurant au public que les rapports étaient sans fondement. Cependant, les rumeurs persistantes d'une fiançailles entre Johnson et Chris Martin ont continué, des sources suggérant qu'ils étaient fiancés depuis plusieurs années, bien qu'ils n'aient pas encore officialisé leur union.

