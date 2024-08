- Daisy Ridley parle de son état de la thyroïde.

Star Wars star Daisy Ridley a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto, une maladie auto-immune. "C'est la première fois que j'en parle", a déclaré la actrice de 32 ans au magazine de fitness "Women's Health". La maladie a été diagnostiquée chez l'actrice britannique l'année dernière septembre. Ridley a incarné l'apprentie Jedi Rey dans la dernière trilogie "Star Wars".

Selon le rapport, Ridley s'est sentie mal après le tournage du thriller "Magpie". "Je pensais juste être très fatiguée à cause de ce rôle intense", a-t-elle déclaré. Elle a ressenti des symptômes tels que des bouffées de chaleur et de la fatigue.

La maladie de Hashimoto est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque le corps. Dans le cas de la maladie de Hashimoto, elle produit des anticorps qui affectent la glande thyroïde, ce qui entraîne une hyperthyroïdie. La maladie apparaît souvent pour la première fois entre les âges de 11 et 15 ans, et est plus courante chez les filles que chez les garçons.

Malgré son rôle d'apprentie Jedi résiliente dans "Star Wars", Daisy Ridley a fait face à des défis personnels avec la maladie de Hashimoto. Son diagnostic est intervenu après avoir ressenti des symptômes pendant le tournage de "Magpie".

