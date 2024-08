Dagmar Wöhrl fête ses 40 ans de mariage

Dagmar Wöhrl n'est pas seulement fermement en selle en tant qu'investisseur dans "Die Höhle der Löwen". Elle a également sa vie privée sous contrôle. Après tout, elle est mariée à son mari, l'entrepreneur Hans Rudolf Wöhrl, depuis 40 ans. "Je t'aime", lui murmure-t-elle sur Instagram.

Dagmar Wöhrl, la "lionne" de "Die Höhle der Löwen", est mariée depuis 40 ans à son mari Hans Rudolf Wöhrl. L'entrepreneur et ancien politique célèbre cet anniversaire spécial sur son compte Instagram avec un message touchant. "Cher Hans Rudolf, peux-tu croire qu'il y a 40 ans entre ces photos ?", écrit-elle en accompagnant deux photos d'elle avec son mari, une actuelle et une de leur jour de mariage.

"C'est comme si c'était hier que nous nous sommes mariés. Et maintenant, nous avons la chance de célébrer notre quarantième anniversaire de mariage", poursuit-elle. Elle remercie son mari de 76 ans, également entrepreneur, "pour les 40 dernières années pendant lesquelles nous avons collecté tant de souvenirs merveilleux".

"We have welcomed two wonderful sons, built a home, a nest. Even Manu's death brought us closer together", Wöhrl note, referring to the tragic accident in which their son Emanuel, then 12, fell from the roof of their family home in Nuremberg and died.

"Vers l'Or!"

Wöhrl conclut son message par les mots: "Nous vivons une vie ensemble qui nous a montré que les meilleures choses de la vie ne sont pas parfaites, mais réelles. Dans cet esprit: Vers l'Or! Je t'aime."

Ancienne Miss Allemagne et avocate, Dagmar Wöhrl a épousé l'entrepreneur Hans Rudolf Wöhrl en 1984. C'était son deuxième mariage. Ils ont deux fils, Marcus (né en 1985), qui est actif dans l'industrie hôtelière.

Depuis 2017, depuis la fin de sa carrière politique, Dagmar Wöhrl fait partie de l'équipe d'investisseurs de l'émission à succès de Vox "Die Höhle der Löwen". Elle sera également une "lionne" dans la saison 16.

