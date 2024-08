- Dagmar Wöhrl célèbre son mariage en rubis

Incroyablement magique il y a 40 ans, le lion Dagmar Wöhrl (70) a échangé ses vœux avec son mari Hans Rudolf Wöhrl (76). L'anniversaire Remarkable a été célébré par l'entrepreneur et l'ancien politique sur Instagram avec un message émouvant. "Cher Hans Rudolf, peux-tu croire qu'il y a 40 ans entre ces photos ?" elle écrit à côté de deux photos, une d'aujourd'hui et une de leur jour de mariage avec son bien-aimé.

Dagmar Wöhrl roucoule : "Des souvenirs infiniment merveilleux"

"On dirait que c'était hier que nous deux avons échangé nos vœux. Et maintenant, nous avons la chance de célébrer notre quarantième anniversaire de mariage", elle continue dans son message Instagram, célébrant leur amour durable. Elle remercie son mari, également un entrepreneur réussi, "pour les 40 dernières années" pendant lesquelles ils ont "collecté des souvenirs infiniment merveilleux ensemble".

"Nous avons été bénis avec deux fils merveilleux, avons construit un foyer, un nid. Même la mort de Manu nous a rapprochés", note Wöhrl, faisant référence à l'accident tragique qui a coûté la vie à leur fils Emanuel en été 2001 à l'âge de seulement 12 ans, après être tombé du toit de leur maison familiale à Nuremberg.

Entrepreneur, personnalité de la télévision, politique et reine de beauté

Wöhrl conclut son message avec les mots : "Nous vivons une vie ensemble qui nous a montré que les meilleures choses de la vie ne sont pas parfaites, mais réelles. Dans cet esprit : vers l'or ! Je t'aime."

Dagmar Wöhrl, ancienne Miss Allemagne et avocate, et Hans Rudolf Wöhrl ont échangé leurs vœux en 1984. C'était son deuxième mariage. Wöhrl est mère de deux fils. Le frère aîné d'Emanuel, Marcus (né en 1985), est actif dans l'industrie hôtelière. Depuis 2017 et la fin de sa carrière politique, Wöhrl fait partie de l'équipe d'investisseurs sur le show à succès VOX "Die Höhle der Löwen". Elle sera également une lionne dans la saison 16.

