Dacia Jogger est évalué en phase d'essai

Avec la Dacia Jogger, vous obtenez un véhicule familial incroyablement abordable qui peut même être transformé en une sorte de camping-car à l'aide des accessoires de camping spécifiques de Dacia à un prix raisonnable. Cependant, il présente certains défauts.

Pour de nombreux personnes, le rêve d'un véritable camping-car est trop cher s'ils ne souhaitent pas avoir un chantier permanent. La Jogger offre une alternative économique avec son package de sommeil. Cela permet de transformer l'espace arrière de la voiture en quartiers de sommeil temporaires en quelques minutes lorsque nécessaire. La conception est astucieuse et fournit un lit instantané pour deux personnes lorsque nécessaire. Cependant, en tant que camping-car, cette solution de fortune est simplement un compromis modéré, en particulier lorsqu'une tente arrière est installée.

Dacia propose divers accessoires de camping pour la Jogger dans le cadre de son programme d'accessoires. Le package de sommeil de €1650, composé d'une boîte en bois et d'un matelas pliant, transforme la Jogger en un camping-car modestement équipé. Un package de confidentialité de €300 protège contre les regards indiscrets et la lumière du soleil. Cela peut être complété par une tente arrière de €560 qui couvre l'arrière ouvert et offre un espace de vie considérable, ainsi qu'une tente intérieure supplémentaire pour trois personnes lorsqu'elle est combinée avec la Jogger. Au total, elle peut accueillir jusqu'à cinq personnes.

Notre véhicule d'essai était également équipé d'un grand coffre de toit (€430) et d'un support de toit en aluminium pour €237. Ceux qui optent pour ce camping-car et l'équipement de loisirs devront débourser un supplément de €3000. Cependant, ce véhicule sera suffisamment équipé pour un voyage de camping avec famille et amis. En tant que famille de trois, nous avons choisi une telle voiture avec tous les accessoires mentionnés pour un week-end de camping. Il n'y avait pas de problèmes d'espace, même avec le grand coffre de toit et la banquette arrière occupée par une seule personne, il y avait plus qu'assez d'espace de rangement pour beaucoup de bagages, malgré la boîte en bois qui réduit considérablement l'espace du coffre.

De la boîte en bois au cadre de lit

L'installation sur le camping est généreusement proportionnée. En quelques étapes simples, la boîte en bois peut être transformée en un cadre de lit qui s'étend du dossier de siège arrière plié aux dossiers de siège avant. La construction, solidement fixée aux attaches de l'espace de chargement, est solide et précise. Un matelas en mousse en trois pièces est ensuite placé dessus - l'espace de sommeil d'environ 1,90 x 1,30 mètre est prêt. Nous avons également installé les inserts de confidentialité en tissu noir précis et en métal flexible dans toutes les fenêtres de la Jogger, ce qui a pris quelques minutes.

L'installation de la tente arrière était plus complexe. Une fois érigée, elle est drapée sur l'arrière ouvert, et la toile de tente est en outre fixée à la Jogger à l'aide de sangles, ce qui peut parfois être difficile. L'espace extensif sous la toile de tente et l'arrière ouvert est pratique. Par exemple, il peut offrir un abri contre la pluie ou permettre la cuisine. Une planche qui se déplie de la boîte de sommeil en bois fonctionne comme une table de cuisine et de dining. Il y a également un passage protégé entre le lit dans la Jogger et la tente intérieure, qui peut être ouvert dans les deux sens.

Tente spacieuse, mais qualité insuffisante

La tente est assez spacieuse, offrant un intérieur spacieux tout en conservant une taille pliée compacte. Cependant, la qualité du tissu laisse à désirer. Le matériau extérieur feels flimsy et synthétique, et les fermetures éclair et les piquets sont loin d'être solides. Le premier matin, lorsque le soleil s'est levé, il est devenu inconfortablement chaud à l'intérieur de la tente. Bien que l'ouverture des deux entrées ait fourni un soulagement temporaire, la chaleur était insupportable par temps estival. Nous n'avons pas pu tester son étanchéité car il n'a pas plu.

Même dans la Dacia, avec la porte arrière ouverte, il est rapidement devenu trop chaud pour notre fils. De plus, il était ennuyé par de nombreuses piqûres de moustiques car l'arrière ouvert n'offre pas la même protection que le filet anti-moustiques de la tente intérieure. Cependant, il était ravi du matelas.

Pour récupérer des viennoiseries le matin, nous avons dû détacher la tente de la voiture et reconfigurer le lit arrière, ce qui était quelque peu gênant. Pour la deuxième nuit, nous n'avons pas connecté les deux quartiers de sommeil, nous permettant de dormir dans la Jogger protégés des moustiques, mais le problème de chaleur s'est aggravé sous le soleil du matin. Le tissu de la pièce de liaison pendait mollement de la tente.

Investir dans un équipement de camping de haute qualité

Après le week-end, nous avons décidé que l'argent dépensé pour les accessoires de camping de la Jogger serait mieux investi dans un équipement de camping de haute qualité, autonome. Ainsi, la voiture peut être utilisée spontanément et de manière flexible selon les besoins.

La Dacia Jogger, longue de plus de 4,5 mètres, est un choix adapté à de nombreuses situations quotidiennes et en tant que voiture de vacances, grâce à son intérieur spacieux et son grand coffre. Avec les sièges arrière rabattus et aucun package de sommeil installé, le coffre peut contenir plus de 1800 litres.

Notre voiture d'essai était équipée d'un moteur LPG-Otto de 74 kW/101 ch, offrant une autonomie de plus de 1000 kilomètres avec deux réservoirs d'autogaz et d'essence. Nous avons conduit exclusivement à l'essence, avec des coûts de carburant d'environ €9 par 100 kilomètres à des prix favorables.

Très abordable

Lors du camping, on rencontre souvent des voisins, et de nombreux étaient intrigués par notre configuration de camping-car unique et ses coûts. La Jogger attirait toujours des regards surpris. Notre modèle haut de gamme Extreme+ coûte environ €21 000, ce qui le rend très abordable, Especially considering its included features. Contrairement aux anciennes Dacia, la Jogger ne feels plus entirely spartan and cheap.

Dacia Jogger 5 places TCe 100 Eco-G - Fonctionnalités techniques

À venir, monospace compact 5 places

Longueur : 4,55 mètres, Largeur : 1,78 mètres, Hauteur : 1,67 mètres, Empattement : 2,90 mètres, Espace de chargement : 607-1819 litres

Moteur essence 1,0 litre, 3 cylindres, 75 kW/101 ch, couple maximal : 160/170 Nm à 2900-3500 tr/min, boîte manuelle 6 vitesses, Transmission avant

0-100 km/h : 12,3/12,5 s, Vitesse max : 180 km/h

Consommation moyenne : 6,0 l (Essence), 7,7 l (GPL), Émissions de CO2 : 135-118 g/km, Norme d'émission : Euro 6d, Consommation test : 9,0 litres GPL

Prix : à partir de 17 900 euros

Prix de la voiture d'essai : 21 250 euros (sans équipement de camping)

Cependant, il y a des compromis à ce niveau de prix. Les sièges manquent de confort pour les longs trajets, la suspension est un peu peu réactive, et il y a des bruits et vibrations audibles. On s'y habitue. Cependant, après un essai de deux semaines, nous avons constaté une amélioration considérable en passant à un SUV électrique familial avec suspension pneumatique.

Malgré le rêve d'un véritable camping-car trop cher pour certains, la Dacia Jogger offre une alternative abordable avec son pack de couchage. Cette transformation permet à l'espace arrière de la voiture de fonctionner comme un dortoir temporaire, le transformant en une maison de camping ou une alternative de camping-car bon marché. Ceux qui préfèrent une expérience de camping-car plus traditionnelle peuvent envisager d'investir dans un équipement de camping de haute qualité, permettant à la Jogger d'être utilisée de manière flexible et spontanée.

