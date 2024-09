Cyclone tropical 6 émerge dans le golfe du Mexique, avertissement pour une tempête potentielle

Un système tropical se forme dans le golfe du Mexique, dans la baie de Campeche, situé à environ 520 kilomètres au sud de Brownsville, au Texas, tard dans la soirée du dimanche. Selon la mise à jour de 23h HE du Centre national des ouragans, le système présentait des vents soutenus maximaux de 80 km/h.

Le système se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse lente de 8 km/h, avec une tendance progressive vers une direction plus nord dans les prochaines 24 à 48 heures. Selon les prévisions du Centre national des ouragans, le système devrait longer la côte nord du golfe du Mexique jusqu'à mardi et se rapprocher de la côte du Texas et de la Louisiane mercredi.

Le gouvernement mexicain a émis un avis de tempête tropicale de Barra del Tordo à l'embouchure du Rio Grande en réponse aux menaces potentielles. Le Service météorologique national des États-Unis a également placé un avis de tempête tropicale de l'embouchure du Rio Grande à Port Mansfield, soit environ 100 kilomètres au nord.

Le Centre national des ouragans a suggéré que d'autres avis pourraient être émis pour le sud du Texas et de la Louisiane lundi, car le système est prévu pour se transformer en tempête tropicale ce jour-là, avec une intensification plus marquée mardi en raison des eaux excessivement chaudes du golfe. Il est prévu qu'il se développe en ouragan avant de toucher la côte du Texas et de la Louisiane, selon les prévisions du Centre national des ouragans.

La prochaine tempête nommée sera baptisée Francine.

Une zone de basse pression s'est maintenue dans le golfe du Mexique sud-ouest dimanche, générant une vaste étendue de pluies et d'orages, selon le Centre national des ouragans.

Le système a été désigné comme Potential Tropical Cyclone Six par le Centre national des ouragans pour signaler sa formation imminente et son potentiel pour apporter des effets dans un délai de 48 heures nécessitant des alertes.

Cette tempête est apparue pendant une saison d'ouragan de l'Atlantique déjà anormalement active, qui avait produit cinq tempêtes nommées d'ici mi-août, dont trois qui s'étaient transformées en ouragans. L'apparition de la tempête a également précédé le pic statistique de la saison des ouragans de l'Atlantique le 10 septembre.

Les chercheurs de l'Université d'État du Colorado ont indiqué qu'environ 68 % de toute l'activité tropicale de l'Atlantique se produit généralement après le 1er septembre. Les dernières activités dans le golfe sont survenues après une période inhabituelle de calme dans l'Atlantique, marquée par l'absence de toute tempête nommée depuis Ernesto mi-août.

Les eaux chaudes du golfe, dont les températures fluctuent autour de 32 degrés Celsius et sont de 5 degrés au-dessus de la normale, jouent un rôle important dans l'intensification rapide de la tempête pendant le week-end.

Un avion de reconnaissance des ouragans de la Garde nationale aère a enquêté sur le système dimanche après-midi, le trouvant encore désorganisé et n'ayant pas encore profité des combustibles d'eau chaude.

Les conditions météorologiques instables en haute atmosphère peuvent entraîner des mouvements erratiques, ce qui rend difficile de prévoir la force potentielle ou l'emplacement du système à ce stade précoce.

Cependant, le Centre national des ouragans a exhorté les personnes le long de la côte nord-ouest du golfe du Mexique, du Texas et de la Louisiane à surveiller de près l'évolution de la tempête.

Des parties de la côte nord-ouest du golfe pourraient être affectées par des vents forts, une surge dangereuse et des inondations dues aux précipitations importantes dès mardi.

Des pluies tropicales sont prévues pour arroser la région de 10 à 20 cm de pluie, avec jusqu'à 30 cm possibles le long de la côte nord-est du Mexique et de diverses sections du Texas et de la Louisiane d'ici jeudi.

Ces précipitations pourraient entraîner des risques de inondations éclair et d'inondations urbaines.

La surge et les vagues rugueuses pourraient entraîner des inondations côtières mineures le long de la côte mexicaine. Des conditions de tempête tropicale sont probables sur la côte nord-ouest du Mexique à partir de mardi dans la zone de surveillance.

La tempête pourrait revisiter plusieurs régions du Texas qui ont été sévèrement touchées par l'ouragan Beryl en juillet, qui a touché terre à l'ouest de Houston en tant qu'ouragan de catégorie 1, causant des inondations et des dommages dus au vent importants, entraînant des pannes de courant généralisées autour de Houston.

La dernière fois que deux tempêtes nommées ont touché terre au Texas, c'était en 2020, avec l'ouragan Hanna de catégorie 1 près de Brownsville et la tempête tropicale Beta à Port Lavaca.

Si la tempête frappe la côte du Texas en tant qu'ouragan, cela marquerait le premier "double coup" en 16 ans. La dernière fois que deux ouragans ont touché le Texas la même année, c'était en 2008, avec l'ouragan Dolly à Corpus Christi et l'ouragan Ike à Galveston et Houston.

La dernière tempête à toucher directement la Louisiane était l'ouragan Ida de catégorie 4 en 2021.

Le Centre national des ouragans surveille deux autres systèmes dans l'Atlantique

Le Centre national des ouragans suit également deux autres systèmes dans l'Atlantique oriental.

Une zone de pluies et d'orages continue de présenter des signes d'organisation liés à une zone de basse pression étendue sur l'Atlantique tropical central.

Les conditions environnementales favorables suggèrent que ce système pourrait se développer davantage. "Une dépression tropicale peut se former à mesure que le système se déplace sur l'Atlantique tropical central jusqu'à lundi, puis commence à se déplacer généralement vers l'ouest pendant le reste de la semaine", a déclaré le Centre national des ouragans, attribuant une probabilité de 70 % de formation au cours des sept prochains jours.

Entre-temps, une zone de basse pression située à plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest des îles du Cap-Vert a généré une vaste zone de pluies et d'orages désorganisés.

Ce système est prévu pour rester stationnaire pendant les prochains jours et pourrait interagir avec une onde tropicale prévue pour partir de la côte ouest de l'Afrique lundi.

Une dépression tropicale pourrait se former pendant le milieu ou la fin de la semaine à mesure que le système commence à se déplacer lentement vers le nord-ouest. Le Centre national des ouragans a estimé une probabilité de 50 % de formation pour ce système.

Les conditions météorologiques à venir le long de la côte du golfe pourraient apporter des vents forts, une surge dangereuse et des inondations dues aux précipitations importantes, dès mardi. Les eaux chaudes du golfe, autour de 32 degrés Celsius, fournissent à la tempête suffisamment d'énergie pour s'intensifier.

Lire aussi: