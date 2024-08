- Cyclistes et migrants se heurtent - le train doit s'arrêter

Dans un train régional entre Munich et Nuremberg, un groupe de six cyclistes et trois migrants ont été impliqués dans une altercation. Selon la police fédérale, les six cyclistes ivres ont prétendument lancé des insultes racistes aux trois migrants. Les demandeurs d'asile, âgés de 18 à 22 ans, étaient apparemment sous l'influence de drogues. Deux personnes ont été légèrement blessées lors de l'incident du samedi soir, mais ont décliné les soins médicaux.

Bagarre entre cyclistes et migrants avec des bouteilles de bière qui volent

Les cyclistes, âgés de 43 à 67 ans, ont prétendument utilisé leurs bicyclettes pour frapper les tibias des trois hommes. Une bagarre physique a éclaté, avec des bouteilles de bière jetées. Le train, transportant 100 passagers, a dû s'arrêter à Petershausen (district de Dachau). Lorsque la police fédérale est arrivée, la situation s'était calmée.

Les investigations sur les événements exacts se poursuivent. Un migrant a subi une écorchure au tibia et des coupures à la main, probablement causées par du verre, selon la police fédérale. Un cycliste a subi une blessure à la tête. La police fédérale a engagé des investigations pour agression mutuelle.

La bagarre entre les cyclistes et les migrants a encore empiré, avec des crimes impliquant l'utilisation d'agressions physiques et d'objets comme des bouteilles de bière. L'altercation a entraîné des blessures, notamment une écorchure au tibia d'un migrant et des coupures à la main, ainsi qu'une blessure à la tête pour un cycliste.

Lire aussi: