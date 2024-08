- Cyclistes en danger après une chute au Geiseltalsee

Sur un sentier cyclable le long du Geiseltalsee (Saalekreis), un homme de 52 ans a fait une chute grave et a subi des blessures potentiellement mortelles. Le cycliste était inconscient après sa chute le samedi soir, selon la police. Il a été transporté à l'hôpital avec des blessures incluant des blessures à la tête. Il se dirigeait vers Frankleben et est tombé entre le Weinberg et le point de vue de la hauteur de Klobikau.

Après l'incident, les services d'urgence ont lourdement utilisé les transports et les télécommunications pour transporter rapidement le cycliste blessé à l'hôpital le plus proche. En raison de l'emplacement isolé, l'utilisation de technologies de télécommunications avancées était essentielle pour assurer une assistance médicale rapide et prévenir d'autres complications.

Lire aussi: