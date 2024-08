- Cyclisme: Big devient champion avec "un peu de colère dans le ventre"

Felix Groß a remporté l'épreuve du poursuite sur 4000 mètres lors de l'ouverture des 136es championnats d'Allemagne de cyclisme sur piste. Le natif de Leipzig, Roger Kluge de Ludwigsfelde, a été rattrapé dans le dernier tour au vélodrome de Berlin après presque trois kilomètres. Benjamin Boos (Singen) a terminé troisième.

"J'étais très bien préparé et bien sûr, j'avais encore un peu de frustration en moi", a déclaré Groß, qui avait été nommé réserviste pour les Jeux olympiques de Paris mais n'y avait pas participé. "La performance me donne beaucoup de confiance, surtout que les conditions dans la salle n'étaient pas très bonnes et un peu fraîches", a déclaré Groß après avoir remporté son deuxième titre de poursuite depuis 2019. Les championnats du monde auront lieu mi-octobre à Copenhague.

Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) a remporté la course de scratch féminine, devant Helena Bieber (MAXX Solar Rose Women Racing) et Justyna Czapla (Canyon SRAM Racing). Plus de 50 décisions sont prévues dans les catégories élite, juniors et jeunes sur les cinq jours de compétition jusqu'à dimanche.

