- Cyberattaques contre des établissements médicaux de pointe, ce qui a entraîné des opérations différées

Attaque cyber contre les Cliniques Wertach à Augsbourg, causant des perturbations

Les Cliniques Wertach à Augsbourg ont été victimes d'une attaque cyber, selon les premières enquêtes. Le système informatique principal a été compromis, a confirmé un représentant des cliniques.

Actuellement, les deux cliniques fonctionnent en mode rudimentaire, hors ligne. Toutes les interventions chirurgicales prévues pour lundi à Bobingen ont été reportées par mesure de sécurité. L'attaque cyber a été identifiée pendant les premières heures du dimanche en raison de perturbations informatiques importantes. Toutes les parties concernées, y compris les patients, le personnel et les autorités, ont été informées des dysfonctionnements informatiques.

Le personnel des Cliniques Wertach travaille diligemment pour rétablir le fonctionnement normal des systèmes informatiques et le fonctionnement habituel des cliniques dans les plus brefs délais. "La sécurité et le bien-être des patients sont notre principale préoccupation", a déclaré le directeur de la clinique Martin Goesele.

Depuis dimanche, des experts en criminalité informatique de la Police d'État de Bavière Nord enquêtent sur l'incident. L'objectif principal est de déterminer l'origine de l'attaque. Pour des raisons stratégiques, un porte-parole de la police a choisi de ne pas divulguer de détails sur le type d'attaque ou les suspects potentiels.

Les parties concernées, y compris les patients et le personnel, ont été orientées vers des soins médicaux dans des hôpitaux voisins jusqu'à ce que les systèmes informatiques des Cliniques Wertach soient rétablis. En raison de l'attaque cyber, tous les rendez-vous non urgents à l'Hôpital d'Augsbourg ont également été temporairement reportés.

