- CSU: Scholz souffre d'une perte de réalité dans le différend budgétaire

À la suite de l'intervention du chancelier Olaf Scholz dans le différend budgétaire, la CSU l'accuse d'avoir "perdu tout contact avec la réalité". "Olaf Scholz sort de ses vacances pour réprimander son ministre des Finances (Christian Lindner, FDP) et affirmer que le projet de budget est déjà convenable. Quiconque en vient à cette conclusion compte tenu du chaos total au sein du gouvernement fédéral agit de manière absolutely irresponsable", a déclaré le secrétaire général de la CSU, Martin Huber, à l'agence de presse allemande à Munich.

Scholz dirige selon le motto "ferme les yeux et passe en force", a souligné Huber. Avec cette approche, le gouvernement federal se dirige vers une autre violation constitutionnelle, comme on l'a vu dans le précédent budget federal et la récente loi électorale du Bundestag déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. "Apparemment, les vacances du chancelier sont plus importantes pour lui qu'un budget constitutionnel". La CSU elle-même avait appelé Scholz à intervenir dans le différend avec Lindner.

Scholz: Le gouvernement federal discutera des prochaines étapes confidentiellement

Précédemment, Scholz était intervenu dans le nouveau différend concernant le budget federal 2025 depuis ses vacances et avait tiré des conclusions complètement différentes de deux avis d'experts sur le plan budgétaire que Lindner. "Il était utile que les options d'action du gouvernement federal soient examinées par des experts quant à savoir comment Deutsche Bahn et les autoroutes peuvent être financées dans le budget. Le résultat clair de l'avis juridique: c'est possible", a déclaré Scholz à "Zeit Online". Le gouvernement federal discutera des prochaines étapes confidentiellement.

Le différend porte sur trois mesures qui étaient censées réduire l'écart de financement dans le budget pour l'année prochaine d'un total de huit milliards d'euros. Lindner avait soulevé des préoccupations juridiques et économiques concernant les idées, qu'il disait venir de la Chancellerie dirigée par les sociaux-démocrates. Il avait donc commandé deux avis d'experts pour évaluer les plans.

Malgré la critique de la CSU quant à la gestion par le chancelier Scholz du différend budgétaire, il reste ferme sur sa position, affirmant que le gouvernement federal discutera des prochaines étapes sur la question confidentiellement. La décision du gouvernement federal d'intervenir dans le différend, avec Scholz tirant des conclusions différentes des avis d'experts par rapport au ministre des Finances Lindner, a encore exacerbé les tensions au sein du gouvernement de coalition.

Lire aussi: