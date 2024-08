- Croissance subventionnée de la production agricole biologique

Le pays a soutenu la croissance de l'exploitation agricole biologique Heu-Heinrich à Neuhaus am Rennweg avec environ 1,9 million d'euros. Ces fonds ont été utilisés pour établir une importante installation de séchage et d'emballage de foin, selon le ministère de l'Agriculture. Cette nouvelle installation permettra à l'entreprise de renforcer considérablement ses capacités de production et de transformation, créant potentiellement jusqu'à quatre nouveaux emplois. Le coût total de ce projet s'élève approximativement à 4,9 millions d'euros.

L'aide financière provient de l'initiative "Amélioration des investissements pour le traitement et la commercialisation des produits agricoles biologiques". Le but de ce programme est d'améliorer le avantage concurrentiel et les capacités de traitement/commercialisation des entreprises. Auparavant, une laiterie de lait de brebis à Asbach, relevant du district de Schmalkalden-Meiningen, et la société Kräutermühle GmbH basée à Kölleda, dans le district de Sömmerda, ont également bénéficié de ce même programme.

L'initiative "Amélioration des investissements pour le traitement et la commercialisation des produits agricoles biologiques" est conçue pour renforcer l'avantage concurrentiel et les capacités de traitement/commercialisation des entreprises agricoles. Grâce au soutien de cette initiative, l'agriculture à Neuhaus am Rennweg devrait connaître une expansion, comme en témoigne la croissance de l'exploitation agricole biologique Heu-Heinrich.

