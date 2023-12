Croisière aux Bahamas détournée vers le Canada et la Nouvelle-Angleterre

Le navire, qui devait se rendre aux Bahamas cette semaine, est parti vers la Nouvelle-Angleterre et le Canada "en raison de conditions météorologiques inhabituelles et se dégradant rapidement, qui auraient rendu impossible l'accès en toute sécurité au sud de l'océan Atlantique depuis New York City", a déclaré Field Sutton, directeur de la communication de MSC Cruises USA, à CNN par courrier électronique.

Les clients ont eu le choix d'annuler leur voyage pour un crédit de croisière ultérieur à leur convenance ou de naviguer sur le nouvel itinéraire, précise le communiqué.

"La seule alternative aurait été de prendre la mesure la plus extrême, à savoir l'annulation pure et simple de la croisière et des vacances de milliers de personnes. Les difficultés rencontrées pour obtenir des postes d'amarrage de dernière minute pour des escales imprévues et pour approvisionner le navire sur son nouvel itinéraire ont fait de la navigation vers le Canada et la Nouvelle-Angleterre la seule option viable", ajoute le communiqué.

Les navires de croisière sautent ou changent fréquemment de port d'escale et se réservent le droit de le faire dans leurs contrats de transport.

MSC précise que "le transporteur ne garantit pas que le navire de croisière fera escale dans l'un ou l'autre des ports annoncés, ni qu'il suivra un itinéraire ou un horaire particulier".

Les changements d'itinéraire se font souvent dans la même région et impliquent des détournements autour des systèmes météorologiques.

Le MSC Meraviglia arrivera jeudi à Saint John, dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick, après avoir fait escale à Boston et à Portland, selon un message publié sur les réseaux sociaux par Port Saint John.

Les prévisions météorologiques annoncent un maximum de 27 degrés F (-3 C) et un minimum de 12 degrés F (-11 C) pour la journée de jeudi.

Marnie Hunter de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com