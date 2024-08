- Critique l'expulsion des unités familiales par le Conseil des réfugiés

Le Conseil des réfugiés de Saxe dénonce les expulsions de familles depuis l'État libre. Environ 40 % des individus expulsés au cours de la première moitié de l'année étaient des familles, selon le conseil des réfugiés. "Il n'est pas moralement défendable ni logique pour le public de continuer à expulser toujours plus de familles, certaines d'entre elles étant en Saxe depuis des années", a déclaré le porte-parole du conseil, Dave Schmidtke. Au total, 173 femmes, hommes et enfants ont été touchés.

"La protection de la famille est garantie par l'article 6 de la Loi fondamentale, mais ceux qui organisent l'enlèvement d'enfants et de parents par la police et leur mise dans un avion prennent clairement en compte leur expérience traumatique", a souligné Schmidtke. La plupart des expulsions de Saxe ont eu lieu vers la Géorgie (78), la Macédoine du Nord (58), la Tunisie (58) et la Turquie (36). Les problèmes de ces pays sont rarement discutés en Saxe. Il y a eu également 18 expulsions vers le Venezuela.

Les expulsions, outre la douleur qu'elles infligent à ceux qui en sont affectés, sont coûteuses et consomment beaucoup de ressources, nécessitant des mois de travail des autorités saxonnes et fédérales, selon le conseil des réfugiés. Des méthodes alternatives telles que le départ volontaire sont beaucoup plus pratiques. "Au moins 486 personnes en Saxe ont choisi cette option au cours de la première moitié de 2024 - beaucoup plus que ce qui pouvait être expulsé."

"Si chaque expulsion coûte plus de 100 000 euros, sa finalité doit être fondamentalement remise en question. Il est évident que avec de telles sommes, des initiatives d'intégration pourraient avoir été fournies à de nombreuses personnes de plus", a critiqué Schmidtke la pratique actuelle. Le Conseil des réfugiés de Saxe rejette la politique d'expulsion inhumaine actuelle et plaide pour une plus grande mise

