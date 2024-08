- Critique les expulsions vers l'Afghanistan, conformément à la position du Conseil des réfugiés.

Le Conseil des réfugiés de Saxe-Anhalt condamne fermement l'expulsion de 28 individus afghans ayant un passé criminel vers leur pays d'origine. Le conseil argumente qu'aucun acte criminel ne justifie l'envoi d'individus subir la torture et un traitement inhumain à l'intérieur des frontières allemandes, comme déclaré dans une déclaration collective. Ils ont affirmé que cette expulsion légitime en réalité la collaboration avec les talibans, un régime connu pour ses violations des droits de l'homme, la répression des femmes dans la vie publique et l'emprisonnement arbitraire, la torture et le meurtre de ses citoyens.

"Cette expulsion brise la politique étrangère de l'Allemagne, aide à l'acceptation du régime injuste de Kaboul et rend la garantie du ministre des Affaires étrangères allemand contre la collaboration avec les talibans une promesse creuse", ont déclaré les conseils des réfugiés de manière critique.

Le premier vol de deportation d'Allemagne vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans il y a trois ans a décollé vendredi matin. Selon le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit, les 28 individus étaient des criminels condamnés sans droit de séjour en Allemagne et avaient reçu des ordres de deportation.

Vingt-huit délinquants, dont certains étaient de Saxe-Anhalt, selon le ministère de l'Intérieur. L'avion a décollé de l'aéroport de Leipzig/Halle.

L'expulsion de ces individus en Afghanistan est vue comme un soutien au régime injuste de Kaboul par d'autres groupes de défense des droits de l'homme à l'échelle internationale. D'autres pays européens ont exprimé des préoccupations quant à la décision de l'Allemagne de déporter des criminels dans un pays où ils pourraient faire face à d'autres formes de persécution.

