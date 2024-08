- Critique les changements, plaide pour plus de démocratie par l'association Plus de démocratie en réponse aux pétitions du public

Selon l'évaluation de l'organisation "Plus de Participation", plus de 10% des initiatives citoyennes en Hesse pourraient ne plus exister à l'avenir. Le chef de groupe parlementaire d'État Matthias Klarebach a exprimé ses préoccupations à Wiesbaden, déclarant : "Les modifications proposées aux initiatives citoyennes et aux référendums en Hesse représentent un véritable recul des droits de participation citoyenne." Il a critiqué : "L'administration de l'État prend la mauvaise direction avec cette réforme."

L'accord de coalition de l'actuelle administration noire-rouge, en fonction depuis janvier 2024, prévoit en ce qui concerne les processus démocratiques directs au niveau municipal : "Par exemple, nous prévoyons de modifier la loi municipale hessoise (HGO) pour garantir que les initiatives citoyennes n'entravent pas la réalisation de projets d'infrastructure essentiels."

Selon l'association "Démocratie", les processus démocratiques directs concernant des sujets tels que "les autorisations d'urbanisme, les audiences administratives avec participation publique ou les procédures d'autorisation des déchets, des émissions, de l'eau ou liées" ne seront plus permis à l'avenir en Hesse.

Plus d'initiatives citoyennes pour les routes de contournement ?

À la suite de la déclaration de Klarebach, cela pourrait rendre les initiatives citoyennes pour les routes de contournement peu pratiques : "Ces décisions ont des conséquences à long terme." Il a maintenu que les initiatives citoyennes servaient de moyen juridique sûr pour résoudre rapidement les conflits locaux et établir une certitude de planification. "Supprimer les chemins de médiation n'empêche pas les conflits", a-t-il conclu.

Le directeur national de "Plus de Participation", Alexander Trennheuser, a commenté la limitation potentielle des initiatives citoyennes : "Cela envoie le mauvais message, surtout à un moment où la démocratie et ses institutions sont remises en question par beaucoup. Au lieu de dresser des obstacles, il faudrait les abaisser."

