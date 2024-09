Critique du nouveau plan de sécurité <unk> opposition exprime son mécontentement

La CDU et les Verts ont trouvé un accord sur un paquet de sécurité et des réglementations d'expulsion plus strictes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des critiques de l'opposition affirment que les lois existantes doivent être mises en œuvre avant d'implémenter de nouvelles mesures.