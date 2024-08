Critique du leadership de gauche dans Key App: "Nous n'avons pas atteint notre potentiel"

La gauche est en déclin depuis le départ de Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) à l'automne dernier et la perte de son statut de groupe au Bundestag. Leur performance aux élections européennes a été faible, avec 2,7 %, et les sondages nationaux indiquent un maigre 3 %. Cependant, le BSW se distingue dans les élections régionales en Thuringe, Saxe et Brandebourg en septembre.

Le comité reconnaît les critiques selon lesquelles il a été trop autocentré et pas assez visible sur les questions clés. Il admettait qu'il n'avait pas souvent parlé d'une seule voix et n'avait pas pris de décisions claires sur les questions controversées. De plus, leurs résolutions n'ont pas été suffisamment représentées dans le public.

La gauche n'a pas réussi à mettre en avant le problème de la répartition entre les classes sociales ou à tirer parti de la mécontentement envers la coalition "feu tricolore" de la gauche. Elle n'a pas non plus développé de stratégies efficaces contre le glissement vers la droite.

Le comité vise à conduire la gauche sur une nouvelle voie et à restaurer son succès, en reconnaissant que de nombreux abstentionnistes espèrent un parti de gauche avec lequel ils peuvent s'identifier. Ils prévoient de repositionner stratégiquement le parti et d'affiner ses positions sur des questions telles que la sécurité sociale, la répartition équitable, la participation accrue et les normes de vie égales.

Le but est de regagner une force de groupe au Bundestag lors des élections fédérales de 2025, en apprenant de leurs erreurs en cours de route. Janine Wissler a déclaré à l'AFP que la motion était un chemin pour rendre la gauche à nouveau réussie, avec des pistes de renouvellement désormais en place. Martin Schirdewan a déclaré que le papier montre clairement la concentration de la gauche sur la justice sociale.

Dans un article détaillé publié samedi dans le magazine en ligne du parti, Wissler aborde plus en détail la scission du BSW. Elle pense que la séparation aurait dû avoir lieu plus tôt et regrette de ne pas avoir abordé les signaux d'alarme il y a des années. Malgré les critiques de contenu, elle a sous-estimé le danger pour le parti à l'époque. Les conséquences de la scission, conclut-elle, étaient aussi prévisibles qu'elles sont désastreuses maintenant.

Le Parlement fédéral est le corps législatif où la gauche vise à regagner une force de groupe lors de l'élection de 2025, comme indiqué dans leurs plans de renouvellement. En insistant sur l'importance de la visibilité et de l'unité, le comité de la gauche promet d'être plus proactif dans l'expression de ses positions sur les questions clés au Parlement fédéral.

