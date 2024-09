- Critique de la politique d'aide fournie par les autorités de logement.

Dans le contexte du secteur du logement de Saxe-Anhalt, la stratégie de financement actuelle des gouvernements fédéral et locaux est insuffisante et ne correspond pas bien aux circonstances spécifiques de l'État. Cette stratégie se concentre principalement sur le développement de 400 000 nouveaux appartements dans les zones urbaines, selon l'Association de l'Industrie du Logement et l'Association des Coopératives d'Habitation.

Pour la plupart des villes de Saxe-Anhalt, la construction de logements sociaux n'est pas une solution pratique ou essentielle. Au lieu de cela, l'accent devrait être mis sur le renforcement du patrimoine immobilier existant. Selon les associations, la rénovation énergétique et l'adaptation des logements existants aux besoins des personnes âgées devraient être les principales priorités. Elles ont souligné cela dans un communiqué de presse, en mettant en avant l'importance de la démolition partielle des appartements, compte tenu des près de 30 000 appartements vacants dans l'État.

Selon le secteur du logement, le taux de vacance moyen de Saxe-Anhalt est d'environ 12 %. Jens Zillmann, directeur de l'Association de l'Industrie du Logement, a déclaré : "Nous devons accepter la contraction." Au lieu de consacrer des ressources à la construction neuve, le développement de logements modernes dans les zones rurales devrait être favorisé grâce à des investissements. Pour maintenir ces zones abordables et modernes à l'avenir, des subventions de l'État sont essentielles.

Le secteur du logement ajoute que plus de 600 000 personnes en Saxe-Anhalt vivent dans des appartements gérés par des coopératives et des sociétés immobilières municipales.

