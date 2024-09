Spéculations sur les procédures éventuelles de destitution - Critique adressée au président de l'université de Göttingen

Critique s'accumule contre les fonctions du président de l'Université de Göttingen. Selon un rapport obtenu par l'agence de presse allemande, le président de l'université, Metin Tolan, a perdu la confiance du Sénat de l'université. La semaine dernière, le ministre de la Science de Basse-Saxe, Falko Mohrs (SPD), a confirmé les rumeurs concernant la possible destitution de Tolan lors d'une interview accordée au "Göttinger Tageblatt". Cependant, des soutiens influents s'opposent à sa destitution.

Le Sénat et l'université ont tous deux refusé de commenter l'affaire. "Dans l'intérêt de tous, nous ne souhaitons pas d'escalade publique", a déclaré le porte-parole du Sénat, Ramin Yahyapour. "En principe, nous ne commentons pas les rumeurs", a déclaré un porte-parole de l'université. Previously, the "Göttinger Tageblatt" and the "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" had reported on this.

Document : Pas de second mandat pour Tolan

Le document, rédigé par les membres du comité de vote et obtenu par l'agence de presse allemande, révèle que la situation de l'université est extrêmement préoccupante. Il aborde une crise profonde de confiance et de leadership, ainsi qu'une stratégie d'avenir incertaine. Le document, daté de fin août, mentionne que Tolan ne sera pas réélu en 2026. La majorité des membres du comité de vote ne le considèrent pas adapté à l'avenir de l'université. La raison en est l'échec de l'Université Georg-August dans l'Initiative d'excellence en février et les réactions qui ont suivi. En février, toutes les cinq candidatures de l'Université de Göttingen pour un nouveau financement en tant que cluster d'excellence ont été rejetées.

Professeurs et ministre de l'économie contre la destitution

Dans une lettre supplémentaire, des professeurs et des professeurs de différentes facultés et instituts Max Planck ont exprimé leur opposition à la destitution du président. Le groupe met en garde "urgence contre les mesures qui pourraient entraver la capacité d'action de la présidence à long terme", indique le document. La situation actuelle ne peut être améliorée par des ajustements de personnel à court terme.

Le ministre Mohrs a refusé de faire d'autres commentaires et a renvoyé à son interview accordée au "Göttinger Tageblatt". During the interview, Mohrs a souligné que le président de l'université avait sa confiance. "Je pense que l'université n'est pas bien servie en attaquant la capacité d'action de la présidence pour le moment", a-t-il déclaré. Les parties prenantes devraient se concentrer sur l'aborder

