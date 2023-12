Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus, dit le manager Massimiliano Allegri

L'attaquant portugais a rejoint le club italien pour un contrat de quatre ans contre une indemnité de transfert de 117 millions de dollars en 2018, mais il lui reste moins d'un an de contrat.

"Hier, Cristiano m'a dit qu'il n'avait plus l'intention de jouer pour la Juventus. Pour cette raison, il ne sera pas convoqué pour le match de demain", a déclaré Allegri.

"Les choses changent, c'est la loi de la vie. La Juventus reste, c'est la chose la plus importante".

"Cristiano a apporté sa contribution, il s'est rendu disponible, maintenant il part et la vie continue".

Allegri n'a pas précisé quelle serait la prochaine destination de Ronaldo.

Quelle est la prochaine destination ?

Ronaldo a remporté le titre de Serie A lors de ses deux premières saisons avec la Vieille Dame, mais n'a pas réussi à mener le club italien au titre de la Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée quatre fois avec le Real Madrid.

La Juventus a terminé quatrième la saison dernière et les spéculations sur l'avenir de Ronaldo vont bon train.

Bien qu'aucun commentaire officiel n'ait été fait, de nombreux médias ont fait le lien entre le quintuple Ballon d'Or, Manchester City et Manchester United, l'ancien club de Ronaldo.

Le joueur de 36 ans a marqué 84 buts en Premier League au cours de ses six années passées à Old Trafford, remportant trois titres de champion et une Ligue des champions.

Lors de l'Euro 2020, Ronaldo a égalé le record de 109 buts internationaux établi par l'Iranien Ali Daei.

Un transfert à l'Etihad Stadium permettrait également à Ronaldo d'être sous la tutelle de Pep Guardiola, qui a à plusieurs reprises fait l'éloge du rival de Ronaldo, Lionel Messi, en tant que meilleur joueur du monde.

Cristiano décidera

City, qui a manqué le capitaine anglais Harry Kane cet été, a toujours besoin d'un attaquant pour mener la ligne et il n'y en a pas eu de meilleur que Ronaldo dans sa carrière.

Interrogé sur Ronaldo lors d'une conférence de presse vendredi, Guardiola a déclaré que la situation n'était pas de son ressort.

"Je ne peux pas dire grand-chose. Harry Kane a annoncé qu'il continuait avec son club, un club exceptionnel comme Tottenham. Cristiano est un joueur de la Juventus et je ne peux rien dire d'autre", a déclaré Guardiola.

Il a ajouté : "Tout ce que je peux dire, c'est qu'à trois ou quatre jours de la fin de la période des transferts, tout peut arriver".

"Cristiano décidera où il veut jouer, pas Manchester City, pas moi. Il y a beaucoup de choses qui sont encore loin".

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a quant à lui déclaré lors d'une conférence de presse que le club accueillerait favorablement un retour de la superstar.

"Je ne veux pas trop spéculer. Cristiano a été une légende de ce club, il est une légende de ce club, c'est le plus grand joueur de tous les temps, si vous voulez mon avis", a-t-il déclaré.

"Je ne pensais pas que Cristiano allait quitter la Juventus. Il y a eu des spéculations ces derniers jours, bien sûr.

"Nous avons toujours eu une bonne communication. Je sais que Bruno [Fernandes] lui a également parlé. Il sait ce que nous pensons de lui. S'il devait quitter la Juventus, il sait que nous sommes là".

