Cristiano Ronaldo signe un nouveau triplé lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde

Hier soir,Ronaldo a inscrit un triplé lors de la victoire 5-0 du Portugal sur le Luxembourg dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du monde. Il porte ainsi son total à 115 buts internationaux, ce qui lui donne six longueurs d'avance sur l'ancien attaquant iranien Ali Daei et 35 sur Lionel Messi, qui a marqué son 80e but avec l'Argentine ce week-end.

En même temps qu'il prolongeait un record, Ronaldo en établissait un autre : il devenait le premier homme à réaliser 10 triplés dans le football international.

"J'ai promis que je chercherais toujours plus, toujours plus, toujours plus !" a écrit Ronaldo sur Instagram après le match. "C'est dans mon et notre ADN, nous ne nous contenterons jamais, nous n'abandonnerons jamais et nous nous battrons toujours pour tout ce que nous pouvons réaliser ! Allez le Portugal !"

Avec ce triplé, le joueur de 36 ans porte à 58 le nombre de triplés qu'il a réussis en club et en sélection, et comme c'est souvent le cas, il a bénéficié d'un penalty.

Ronaldo a ouvert le score sur penalty dès la septième minute, en marquant en plein milieu du terrain après une faute sur Bernardo Silva.

Quelques minutes plus tard, l'attaquant de Manchester United s'apprêtait à tirer son deuxième penalty du match, mais il s'époussetait après avoir été repoussé par le gardien luxembourgeois Anthony Moris.

L'arbitre ordonne à Ronaldo de rejouer son deuxième penalty réussi pour empiètement, mais il porte confortablement l'avance du Portugal à deux sur sa deuxième tentative.

Son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes, a ajouté un troisième but juste avant la 18e minute, alors que le Portugal menaçait de creuser l'écart, mais le Luxembourg a tenu bon pour maintenir la marge à trois jusqu'à ce que Joao Palhinha marque de la tête sur un corner au milieu de la seconde mi-temps.

Le milieu de terrain du Sporting a célébré son but avec une ode au saut "Siuuuu" caractéristique de Ronaldo - un hommage que Ronaldo aurait sans doute plus apprécié que celui d'Andros Townsend après son égalisation contre United il y a deux semaines.

À quatre minutes de la fin du temps réglementaire, le créateur original a repris le mouvement à son compte, célébrant dans son style habituel son triplé d'une tête à bout portant.

Cette victoire permet au Portugal de revenir à un point du leader du Groupe A, la Serbie, avec un match en retard. Les deux équipes détiennent une avance inatteignable sur le reste du groupe et s'affronteront lors de leur dernier match de qualification.

Source: edition.cnn.com