Cristiano Ronaldo signe pour l'équipe saoudienne Al Nassr

Le club a tweeté une photo de Ronaldo brandissant le maillot jaune n°7 d'Al Nassr et a déclaré : "L'histoire est en marche" : "L'histoire est en marche. C'est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre ligue, notre nation et les générations futures, les garçons et les filles, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Bienvenue à @Cristiano dans sa nouvelle maison @AlNassrFC".

Interrogé vendredi, un représentant de Ronaldo n'a pas révélé les termes de l'accord. CNN a contacté Al Nassr pour un commentaire.

Le joueur de 37 ans, qui était un agent libre et immédiatement disponible en raison de sa rupture très médiatisée avec Manchester United le mois dernier, n'a pas eu besoin d'attendre l'ouverture de la fenêtre de transfert de janvier pour signer un nouveau contrat.

Depuis son départ de Manchester, des rumeurs circulaient selon lesquelles il était sur le point de signer avec un club d'Arabie saoudite, ce qu'il avait déjà démenti.

Dans une interview accordée à Piers Morgan pour TalkTV et publiée juste avant le début de la Coupe du monde, Ronaldo a expliqué qu'il avait l'impression que United l'avait trahi et qu'il n'avait aucun respect pour le manager Erik ten Hag.

Le départ de Ronaldo de United a mis fin à la deuxième période du joueur de 37 ans au sein du club de manière acrimonieuse et décevante, puisqu'il n'a marqué qu'une seule fois en 10 apparitions en Premier League cette saison.

Il a été largement utilisé comme remplaçant par Ten Hag et, en octobre, il a refusé d'entrer sur le terrain contre Tottenham Hotspur, quittant le tunnel alors qu'il restait encore quelques minutes à jouer.

Lorsqu'il a rejoint United en 2003, Ronaldo est passé du statut d'ailier rusé et habile à celui de l'un des meilleurs joueurs du monde.

Il a remporté trois titres de Premier League, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue, la Ligue des champions et le premier de ses cinq Ballons d'Or avant de rejoindre le Real Madrid en 2009.

Le retour de Ronaldo de la Juventus à United l'année dernière a été accueilli en fanfare par les supporters du club, mais sa deuxième période à Old Trafford n'a pas connu le même succès que la première, puisque United a terminé la saison dernière sans aucun trophée.

Malgré une Coupe du monde 2022 au Qatar décevante avec le Portugal, Ronaldo est devenu le premier homme à marquer dans cinq Coupes du monde.

George Ramsay, de CNN, a contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com