Cristiano Ronaldo poursuit le record de réussite ultérieur

Est-ce que son implication discutable en Arabie Saoudite ne suffit pas ou est-il déjà en train de planifier sa retraite ? La légende du football Cristiano Ronaldo entame un nouveau voyage - en tant que créateur de contenu YouTube. Il a les yeux rivés sur un exploit important.

Ronaldo, l'étoile de football portugaise de 39 ans, a battu un autre record, cette fois en dehors du terrain. Son canal YouTube "UR Cristiano" a recueilli environ 57 millions d'abonnés dans ses débuts et compte actuellement près de 63 millions. Cette croissance sans précédent sur YouTube, selon l'expert en médias sociaux Robin Blase, n'a jamais été vue auparavant.

Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, a remporté un "Guinness World Record" avec presque 20 millions d'abonnés en une journée. Malgré cet exploit impressionnant, il est encore derrière l'influenceur "MrBeast", qui compte environ 315 millions d'abonnés sur YouTube.

Blase, une personnalité influente à part entière, anime une podcast intitulée "Rob Bubble", où il discute de différentes tendances sur internet. Il attribue le succès de Ronaldo à sa renommée mondiale et à sa importante following sur d'autres plateformes, en particulier Instagram. La qualité de production des vidéos joue également un rôle important dans cette croissance, ajoute Blase.

Ronaldo publie une variété de contenu sur YouTube, des vidéos courtes en format portrait aux premières YouTube, qui sont des diffusions annoncées de nouveaux vidéos que les spectateurs peuvent regarder ensemble dès qu'elles sont disponibles. La fréquence de ces vidéos, plus de 30 en deux semaines, est assez inhabituelle. Le contenu va de football à sa vie personnelle, y compris sa relation avec sa femme.

Ce qui motive les fans de Ronaldo

Les fans ont été essentiels à la croissance rapide du canal YouTube de Ronaldo. Selon Judith von der Heyde, une professeure qui étudie la culture des fans de football, les émotions suscitées par le canal de Ronaldo sont similaires à celles ressenties lors des matches de football. Le nom du canal, "UR Cristiano", a une touche personnelle, suggérant un sentiment d'unité et de proximité.

Le contenu émotionnel des vidéos résonne également chez les spectateurs, selon von der Heyde. Elle cite une vidéo où Ronaldo discute de ses émotions lors du récent Championnat d'Europe comme exemple. Les fans cherchent l'authenticité et un sentiment de connexion avec leurs idoles, explique von der Heyde.

Ce ne sont pas seulement les fans de football classiques qui assistent aux matches, mais aussi ceux qui s'intéressent à Ronaldo et à sa vie personnelle. Il a nommé plusieurs raisons de l'affection de ses fans dans une vidéo, y compris ses réalisations en football, ses trophées prestigieux, sa famille et son style de vie.

Un objectif ambitieux

Malgré les critiques lors du Championnat d'Europe, Ronaldo reste déterminé et a les yeux rivés sur le record de YouTube de MrBeast. Blase pense que cela pourrait être un coup intelligent, car cela permet à Ronaldo de s'établir en tant qu'influenceur tout en étant encore actif.

Le succès sur YouTube ne dépend pas seulement de la célébrité, souligne Blase. Pour obtenir un succès à long terme, Ronaldo doit s'assurer que les spectateurs cliquent sur et regardent ses vidéos jusqu'à la fin.

Récemment, Ronaldo a dépassé un milliard d'abonnés sur différentes plateformes de médias sociaux. Il a célébré ce jalon en publiant sur Instagram, Twitter, Facebook et Kuaishou, un rival chinois de TikTok. Il vise à dépasser MrBeast dans les deux prochaines années, selon "Giga". Des compteurs en temps réel comparent les abonnés des deux canaux YouTube.

Dans son post célébrant un milliard d'abonnés, Ronaldo a rassuré ses fans du monde entier, "Le meilleur est à venir, et ensemble nous lutterons, gagnerons et ferons l'histoire."

En conclusion, la transition de Cristiano Ronaldo vers YouTube a été un succès considérable, alimentée par sa renommée mondiale, sa grande following sur les médias sociaux et son contenu émotionnel de qualité. despite the criticism, he remains ambitious and determined to surpass YouTube stars like MrBeast.

Despite his controversial associations and advancing age, Cristiano Ronaldo continues to break records, this time on YouTube. His channel "UR Cristiano" rapidly gained 63 million subscribers, surpassing its initial 57 million, making history in the process.

The five-time FIFA World Player of the Year's dedication to producing high-quality content, including personal and football-related videos, resonates with his vast fanbase, further propelling his YouTube success.

