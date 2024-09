Cristiano Ronaldo marque son 901e but de carrière, sauvant le Portugal de la compétition de la Ligue des Nations.

En minute 88, le vétéran de 39 ans a marqué de près, scellant le comeback du Portugal après avoir été mené d'un but à Lisbonne.

L'Écosse a pris l'avantage dès le début du match grâce à un coup de tête puissant de Scott McTominay en 7e minute. Malgré une pression incessante, le Portugal a eu du mal à égaliser, mais y est parvenu grâce à un tir de Bruno Fernandes depuis l'extérieur de la surface de réparation en 54e minute.

Le Portugal a cherché à marquer le but de la victoire, avec Ronaldo heurtant le poteau et le gardien Angus Gunn réalisant deux arrêts impressionnants pour empêcher João Félix. Dans les dernières minutes, Ronaldo a marqué de la tête au second poteau, transformant une passe dangerous de Nuno Mendes pour son deuxième but de la trêve internationale.

C'était son 132e but pour le Portugal, ajoutant à son impressionnant total de 901 buts en carrière, dont 450 pour Manchester United, 145 pour le Real Madrid, 101 pour la Juventus, 68 pour Al Nassr et 5 pour le Sporting Lisbonne.

Après le match, Fernandes, qui a joué son 600e match en carrière, a salué l'influence de Ronaldo sur l'équipe. "Son impact reste le même, que ce soit s'il commence sur le banc ou non", a-t-il déclaré, selon Reuters. "Chaque joueur qui est entré en jeu a fait une différence. Cristiano a marqué son 901e but aujourd'hui."

La victoire du Portugal lui a permis de commencer parfaitement sa campagne de Ligue des Nations, avec six points en tête du groupe 1 de la Ligue A. La Croatie suit de près avec trois points, ayant remporté 1-0 contre la Pologne.

Le seul but de la Croatie est venu de Luka Modric, qui a également 39 ans, après avoir délicatement tiré un coup franc de l'espace de penalty après la mi-temps.

Entre-temps, l'Espagne a poursuivi sa bonne forme de 2024 avec une victoire 4-1 contre la Suisse. L'Espagne a pris l'avantage en 6e minute grâce à Joselu et l'a doublé peu après avec un but de Fabián Ruiz. Cependant, ils ont été réduits à 10 hommes en 20e minute lorsque Robin Le Normand a été expulsé directement.

Malgré ce revers, Zeki Amdouni a réduit l'écart pour la Suisse juste après la mi-temps, mais Ruiz a restauré l'avantage de deux buts de l'Espagne et Ferran Torres a marqué un but en fin de match pour assurer une victoire 4-1 pour La Roja.

Résultats complets de la Ligue des Nations du dimanche

Domicile vs. Extérieur (gagnants en gras)

Portugal 2-1 Écosse – Ligue A, Groupe 1

Croatie 1-0 Pologne – Ligue A, Groupe 1

Danemark 2-0 Serbie – Ligue A, Groupe 4

Suisse 1-4 Espagne – Ligue A, Groupe 4

Slovaquie 2-0 Azerbaïdjan – Ligue C, Groupe 1

Suède 3-0 Estonie – Ligue C, Groupe 1

Luxembourg 0-1 Biélorussie – Ligue C, Groupe 3

Bulgarie 1-0 Irlande du Nord – Ligue C, Groupe 3

Gibraltar 2-2 Liechtenstein – Ligue D, Groupe 1

