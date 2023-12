Cristiano Ronaldo m'a dit qu'il restait, déclare Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus.

Ronaldo, à qui il reste 12 mois de contrat à la Juve, a fait l'objet de nombreuses spéculations de transfert, l'émission de télévision espagnole El Chiringuito suggérant un retour au Real Madrid.

Le journal italien Corriere dello Sport a rapporté que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, avait proposé l'attaquant de 36 ans à Manchester City.

Il a également été question de l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, qui a proposé l'attaquant de 36 ans à Manchester City. "Soyons clairs, Ronaldo m'a dit qu'il restait", a déclaré Allegri aux journalistes avant le match d'ouverture de la Juve en Serie A, dimanche à Udinese.

"Il s'est toujours bien entraîné et a toujours été disponible.

Lors de l'Euro 2020, Ronaldo a égalé le record de buts internationaux de l'Iranien Ali Daei (109 buts).

Néanmoins, depuis qu'il a rejoint la Juventus sur un contrat de quatre ans pour une indemnité de transfert déclarée de 117 millions de dollars en 2018, le joueur de 36 ans n'a pas été en mesure de conduire l'équipe italienne à un titre de Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée quatre fois avec le Real Madrid.

L'attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo , qui fait l'objet de spéculations sur son transfert, a publié un message sur les médias sociaux disant qu'il "ne peut pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom."

Le président de l'Union européenne, M. José Manuel Barroso, a déclaré qu'il "ne peut pas accepter que l'on continue à jouer avec mon nom". "Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la façon frivole dont mon avenir est couvert par les médias est un manque de respect pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que pour leurs joueurs et leur personnel", a écrit M. Ronaldo dans un message sur Instagram mardi.

De son côté, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tweeté que même si Ronaldo était "une légende du Real Madrid et qu'il a toute mon affection et mon respect", il n'avait jamais envisagé de signer l'attaquant.

Ronaldo a remporté le titre de Serie A lors de ses deux premières saisons avec la Vieille Dame, mais la saison dernière, le club a terminé quatrième alors que l'Inter Milan a remporté le Scudetto, ce qui explique peut-être les spéculations.

"En plus de ce dernier épisode en Espagne, il y a souvent eu des nouvelles et des histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se préoccupe jamais d'essayer de découvrir la vérité réelle", a déclaré Ronaldo dans son message sur Instagram.

Ronaldo "signifie des buts garantis

Malgré la forme chancelante de la Juve la saison dernière, Ronaldo a été le meilleur buteur de la Serie A avec 29 buts.

Le président de la Juve a déclaré : "Cristiano Ronaldo n'a pas joué lors du match amical de jeudi parce que je lui ai donné une demi-journée de repos pour récupérer après une semaine d'entraînement intensif", a déclaré Allegri sur le site Internet de la Juve samedi.

Il est disponible pour demain. Il nous donne une vitesse supplémentaire et garantit des buts. Nous devons travailler en équipe pour tirer le meilleur parti de lui".

Au début de son deuxième mandat à la Juve, Allegri a remporté cinq Scudettos avec la Juve de 2015 à 2019.

La nouvelle saison de Serie A débute le samedi 21 août, avec un déplacement de la Juventus à l'Udinese le dimanche.

"Ils n'ont pas concédé de corners et ils sont dangereux en contre avec des joueurs rapides et habiles".

"La saison sera très disputée et on ne peut pas avoir des pointes à 100 puis 30, il vaut mieux avoir une vitesse de croisière de 80 à 90".

Source: edition.cnn.com