Cristiano Ronaldo et le Portugal affrontent la Suisse pour une place en quart de finale de la Coupe du monde

Son équipe se présentera au stade Lusail en tant que léger favori contre la Suisse en huitième de finale, mais les Portugais ont déjà subi une défaite surprise au Qatar.

Les Portugais semblaient avoir atteint leur vitesse de croisière en phase de groupe, battant le Ghana et l'Uruguay pour confirmer leur qualification pour les huitièmes de finale à un match de la fin, mais ils ont subi une défaite surprise contre la Corée du Sud lors du dernier match de la phase de groupe, après que Hwang Hee-chan a marqué le but de la victoire à la 91e minute, sur une passe de Son Heung-min.

Malgré cela, le Portugal pourra compter sur le retour du milieu de terrain Otávio, qui a manqué les deux derniers matches en raison d'une blessure à la cuisse, ainsi que sur celui du défenseur vedette Rúben Dias, laissé au repos contre les Guerriers Taegeuk.

La Suisse, quant à elle, a traversé un groupe difficile avec des victoires contre le Cameroun et la Serbie qui lui ont permis de se qualifier pour les huitièmes de finale, malgré une défaite contre le Brésil.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en juin, lors de la Ligue des Nations, lorsque le Portugal a battu la Suisse 4-0 à Lisbonne. La Suisse s'était ensuite reprise pour gagner le match retour 1-0 une semaine plus tard.

"Pour moi, ce sera totalement différent parce qu'il n'y a pas de match amical. Ce n'est pas la Ligue des Nations - la pression est élevée, et maintenant, il est important que les joueurs gèrent cette pression", a déclaré dimanche le milieu de terrain suisse Xherdan Shaqiri, selon l'agence Reuters.

"Nous avons besoin d'une performance spéciale. Le Portugal, pour être honnête, est une bonne équipe et, pour moi, le favori de ce match, mais nous connaissons aussi nos qualités. Nous allons essayer de réaliser une bonne performance et de leur poser beaucoup de problèmes dans ce match.

"La clé est vraiment d'avoir une performance spéciale de toute l'équipe parce que, vous savez, nous sommes la Suisse, nous n'avons pas de Cristianos dans notre équipe", a déclaré Shaqiri.

Ronaldo, qui est déjà devenu le premier joueur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde, tentera d'égaler le record portugais de neuf buts en Coupe du monde détenu par Eusebio.

L'Espagne peut-elle éviter une autre surprise ?

Comme le Portugal, l'Espagne aborde son huitième de finale contre le Maroc juste après une défaite surprise contre une nation asiatique (2-1 contre le Japon) en phase de groupes.

Les deux équipes se sont affrontées trois fois depuis 1961, mais leur rivalité va au-delà des résultats footballistiques et s'inscrit dans leur histoire commune, souvent marquée par des conflits.

Sur le terrain, la Roja a commencé ce tournoi par une victoire dominante et complète sur le Costa Rica (7-0), mais elle a fait match nul avec l'Allemagne (1-1) et a perdu contre le Japon, se qualifiant finalement pour les phases à élimination directe lors d'une finale extraordinaire du groupe E.

"Je ne suis pas du tout content. Oui, nous sommes qualifiés, mais j'aurais aimé gagner ce match. C'était impossible parce qu'en cinq minutes, le Japon a marqué deux buts... Nous étions éliminés, nous avons été démantelés", a déclaré l'entraîneur Luis Enrique après la défaite contre le Japon, selon l'agence Reuters.

Par un étrange coup du sort, cette défaite a permis à l'Espagne de se qualifier en tant que deuxième du groupe et de bénéficier d'un parcours potentiel plus facile vers les demi-finales, en évitant la Croatie, finaliste en 2018, en huitième de finale et un éventuel quart de finale contre le Brésil, quintuple vainqueur de l'épreuve.

Le Maroc, cependant, a impressionné jusqu'à présent dans cette Coupe du monde, en tenant la Croatie en échec 0-0, en battant le Canada et, surtout, en battant la Belgique - l'équipe classée numéro 2 au monde.

Ces résultats lui ont permis de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986, tandis que son entraîneur Walid Regragui est devenu le premier entraîneur arabe à mener une équipe jusqu'aux phases à élimination directe.

"Nous avions dit que nous voulions donner tout ce que nous avions pour sortir de la phase de groupes", a déclaré Regragui, selon le Guardian. "Nous pouvons maintenant cocher cette case. Alors pourquoi ne pas viser le ciel ?

"Nous devions changer et nous devions changer notre mentalité. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons beaucoup de respect pour tous nos adversaires, mais nous serons une équipe très difficile à battre.

Quand et où

Maroc - Espagne : 10 heures (ET) au stade de la Cité de l'éducation

Portugal - Suisse : 14 heures (ET) au stade Lusail

ÉTATS-UNIS : Fox Sports

ROYAUME-UNI : BBC ou ITV

Australie : SBS

Brésil : SportTV

Allemagne : ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Canada : Bell Media

Afrique du Sud : SABC

