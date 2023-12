Cristiano Ronaldo dit qu'il "ne peut pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom".

Alors que la Juve se prépare à entamer la nouvelle saison de Serie A, l'émission de télévision espagnole El Chiringuito a laissé entendre qu'un retour au Real Madrid pourrait se produire. Il a également été question d'un retour au Sporting CP, le premier club professionnel de la star portugaise, tandis que le journal italien Corriere dello Sport a rapporté que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, avait proposé l'attaquant de 36 ans à Manchester City.

"Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert par les médias est irrespectueuse pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que pour leurs joueurs et leur personnel", a écrit Ronaldo dans un post Instagram mardi.

"Mon histoire au Real Madrid a été écrite", a ajouté Ronaldo. "Elle a été enregistrée. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. Elle est dans le musée du stade Bernabéu et dans l'esprit de tous les supporters du club.

Au-delà de ce que j'ai accompli, je me souviens qu'au cours de ces neuf années, j'ai entretenu une relation de profonde affection et de respect avec le "merengue afición", une affection et un respect que je conserve encore aujourd'hui et que je chérirai toujours.

"Je sais que les vrais supporters du Real Madrid continueront à me porter dans leur cœur et que je les porterai dans le mien.

Je reste concentré sur ma carrière

Mardi, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tweeté que même si Ronaldo était "une légende du Real Madrid et qu'il a toute mon affection et mon respect", il n'avait jamais envisagé de signer l'attaquant.

Lors de l'Euro 2020, Ronaldo a égalé le record de 109 buts internationaux établi par l'Iranien Ali Daei.

Néanmoins, depuis qu'il a rejoint la Juventus sur un contrat de quatre ans pour une indemnité de transfert déclarée de 117 millions de dollars en 2018, le joueur de 36 ans n'a pas été en mesure de conduire l'équipe italienne à un titre de Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée quatre fois avec le Real Madrid.

Ronaldo a remporté le titre de Serie A lors de ses deux premières saisons avec la Vieille Dame, mais la saison dernière, le club a terminé quatrième alors que l'Inter Milan a remporté le Scudetto, ce qui explique peut-être les spéculations.

"En plus de ce dernier épisode en Espagne, il y a souvent eu des nouvelles et des histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses Ligues différentes, sans que personne ne se préoccupe jamais d'essayer de découvrir la vérité réelle", a déclaré Ronaldo dans son message sur Instagram.

"Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé pour tous les défis que je dois affronter. Tout le reste ? Tout le reste, ce sont des paroles en l'air", a ajouté Ronaldo, à qui il reste 12 mois de contrat avec la Juventus.

Malgré la mauvaise forme de la Juve la saison dernière, Ronaldo a été le meilleur buteur de la Serie A avec 29 buts.

"Il est le meilleur au monde et nous nous accrochons à lui", a déclaré Fabio Paratici, l'ancien directeur général de la Juve, à propos de Ronaldo en mars.

"Certaines saisons se déroulent mieux que d'autres, mais le mot transition n'existe pas. Les saisons sont importantes même s'il s'agit d'une croissance qui donne des résultats les années suivantes", a ajouté Paratici, qui est aujourd'hui directeur général du football de Tottenham Hotspur, un club de Premier League.

La nouvelle saison de Serie A débutera le samedi 21 août, avec le déplacement de la Juventus à l'Udinese le dimanche.

