Cristiano Ronaldo dépasse le seuil des milliards de dollars en termes de revenus et de publicités.

Clair comme de l'eau de roche sur plusieurs plateformes, Cristiano Ronaldo se régale actuellement en ayant dépassé le cap d'un milliard d'abonnés. "Des ruelles escarpées de Madère aux plus grandes arénas du monde," a-t-il écrit. Et il a assuré : "Le meilleur est encore à venir."

Le maître du football, âgé de 39 ans, aurait apparemment atteint un compte combiné d'un milliard d'abonnés sur différents géants des réseaux sociaux. Partageant sa victoire sur Instagram, Facebook, X et Kuaishou, il a déclaré solennellement : "Nous avons laissé notre marque dans l'histoire."

Une animation d'un compte à rebours jusqu'à un milliard était déjà en ligne sur YouTube. À l'aube du vendredi, elle flirtait avec les 1 000 167 200 abonnés, se rapprochant inexorablement du milliard. Le terrain de Ronaldo sur Instagram compte impressionnant 638 millions de fans.

"Des ruelles animées de Madère aux plus grandes scènes du monde, j'ai toujours joué pour les miens et pour vous. Nous sommes maintenant ensemble à un milliard," a ajouté Ronaldo. "Depuis le début, vous avez été mon compagnon fidèle, témoin de chaque haut et chaque bas. Cette expédition est notre entreprise commune, et main dans la main, nous avons prouvé qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons créer ensemble."

Récemment, Ronaldo a marqué son 900e but et rêve de marquer son 1000e. Il peut s'enorgueillir de 212 sélections pour l'équipe nationale portugaise, visant les 250. Dans sa célébration d'avoir atteint un milliard d'abonnés, le footballeur star d'Al-Nassr en Arabie saoudite a promis à ses spectateurs du monde entier : "Le sommet reste inexploré, et nous nous battrons, nous vaincrons, et nous graverons nos noms dans l'histoire ensemble."

La popularité de Ronaldo dépasse les plates-formes traditionnelles, car il peut également se vanter d'une importante following sur différents réseaux sociaux. Sa victoire sur Instagram, Facebook, X et Kuaishou l'a amené à déclarer : "Nous avons étendu notre influence sur les réseaux sociaux, laissant notre marque dans l'histoire numérique."

