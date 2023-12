Cristiano Ronaldo atteint la barre des 600 buts lors de son 600e match de championnat

En inscrivant le troisième but de la Juventus lors de sa victoire 3-0 contre Spezia mardi, Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer au moins 20 buts au cours de chacune des 12 dernières saisons consécutives dans plus d'un des cinq principaux championnats d'Europe.

Le rival de Ronaldo, Lionel Messi, a marqué 19 buts en championnat depuis le début de la saison et est sur le point de franchir la barre des 20 buts pour la 13e saison consécutive avec le FC Barcelone.

Alvaro Morata et Federico Chiesa ont marqué les deux premiers buts de la Juventus avant que Ronaldo, qui avait touché le poteau en première mi-temps, ne termine une contre-attaque dans les dernières minutes du match.

La Juventus reste donc troisième de la Serie A italienne, à sept points du leader, l'Inter Milan.

"Nous n'avons pas fait un départ brillant, ce qui est normal quand vous jouez tous les trois jours", a déclaré l'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, alors que son équipe a mis une heure à ouvrir le score.

"Nous avons essayé de gérer le match et nous nous sommes créé quelques occasions en première mi-temps. En seconde période, grâce à des visages nouveaux, nous avons pu être plus menaçants et changer le cours du match, avec des ailiers et des milieux de terrain qui ont fait de bonnes incursions dans la surface".

Ronaldo a désormais inscrit 20 buts en 21 matches de championnat cette saison et reste le meilleur buteur de la Serie A, avec deux longueurs d'avance sur Romelu Lukaku, de l'Inter.

Le mois dernier, Ronaldo a été considéré comme le plus grand buteur de tous les temps, même si la question de savoir s'il a dépassé le nombre de buts de l'attaquant austro-tchèque Josef Bican, aujourd'hui décédé, n'est pas tranchée.

Premier joueur à avoir remporté les titres de Premier League, de La Liga et de Serie A, le joueur de 36 ans se rapproche également du record de buts en sélection, ayant inscrit son 102e but avec le Portugal l'année dernière.

