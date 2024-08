- Crise et urgence après une tempête

Tempêtes violentes ont inondé les rues, rempli les caves et surtout fait monter le niveau de la rivière Saalbach dans le district de Karlsruhe de manière spectaculaire. Les pompiers, la police et les services de secours sont en action continue. À Gondelsheim, un assistant a été blessé lors du transport de sacs de sable. "Aucune autre blessure personnelle n'est connue pour le moment", a rapporté le service départemental des pompiers.

Le centre de gestion des crues a averti en soirée que des précipitations locales importantes pourraient entraîner une forte augmentation du niveau de l'eau dans certains ruisseaux et petites rivières en Bade-Wurtemberg pendant la nuit et le mercredi.

La police de Karlsruhe recommande aux gens d'éviter les déplacements non essentiels en raison de la situation de tempête. "Si vous vous trouvez dans la zone touchée, veuillez vous informer à l'avance sur les itinéraires praticables", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous demandons à la population de rester informée de la situation actuelle et de suivre les instructions des services d'urgence locaux", a plaidé la police.

Des centaines d'interventions dans la région de Karlsruhe

"Dans les zones urbanisées, les fortes précipitations peuvent entraîner des surcharges locales du système d'égouts et des inondations rapides des rues, des caves, des passages souterrains et des parkings souterrains dans des cas isolés", ont écrit les experts en inondations dans un rapport de situation sur le site web. "Des inondations de routes sont également possibles en dehors des zones urbanisées". Cependant, il n'y a pas de risque de inondation régional sur les plus grandes rivières.

Selon les informations initiales du centre de situation au ministère de l'Intérieur, le soir, les interventions de tempête étaient principalement concentrées dans la région de Karlsruhe. Le service départemental des pompiers a rapporté peu avant minuit qu'ils avaient traité plus de 500 interventions jusqu'à présent. Environ 300 interventions sont toujours ouvertes, "mais celles-ci ne sont pas critiques en termes de temps". Au total, plusieurs centaines de personnes sont impliquées.

Pour coordonner les interventions de tempête dans le district de Karlsruhe, le service départemental des pompiers a déclaré une "situation d'intervention exceptionnelle". Le chef des pompiers du district Jürgen Bordt de l'administration du district dirige le centre de commande. "De plus, diverses villes et municipalités ont convoqué du personnel administratif et les casernes de pompiers sont constamment desservies". La police a également informé que l'administration du district avait mis en place une équipe de crise.

À certains endroits, l'eau atteint une hauteur de 50 centimètres dans les rues ou les passages souterrains, a déclaré un porte-parole de la police. La région autour de Bretten et Bruchsal est particulièrement touchée.

"Chaos absolu"

À Gondelsheim, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe, des voitures sont emportées par les eaux de crue, a déclaré un porte-parole des pompiers en soirée. "Chaos absolu" règne. Des personnes entourées d'eau dans leurs véhicules ont signalé, a déclaré un porte-parole de la police. Cependant, il a expliqué que selon l'évaluation initiale des pompiers, aucune mesure d'évacuation n'est actuellement nécessaire. La Saalbach a débordé à certains endroits. Le service des pompiers de Gondelsheim a écrit sur Facebook au sujet de l'inondation : "Nous avons actuellement de nombreux rapports que nous priorisons et traitons".

Sur le réseau social Facebook, la municipalité a rapporté qu'il y a une situation d'urgence dans toute la ville. Les gens doivent soutenir amis et voisins si possible. "Après la pluie, de nombreuses mains aidantes et également des pompes, etc. seront nécessaires".

Le service départemental de l'entretien des routes sillonne constamment la zone touchée avec des camions sur les routes fédérales pour tester l'accessibilité via le réseau routier, selon les pompiers.

Les habitants de Bruchsal sont conseillés de rester chez eux.

En raison de la tempête, la ville de Bruchsal a averti la population : "Attention - Restez chez vous", a-t-il déclaré en soirée sur le site web. "En raison d'un événement de fortes pluies, des inondations se produisent dans certaines parties de la ville intérieure de Bruchsal et des districts de Heidelsheim et Helmsheim". La route à travers Helmsheim est partiellement sous un mètre d'eau. Ici aussi, la rivière Saalbach a débordé en partie.

En raison des inondations, les routes, les intersections et les passages souterrains ne sont pas praticables et fermées. À Helmsheim, il y a un risque que

Plus tard, des tempêtes se sont déplacées vers le nord sur la région de Heilbronn. Un porte-parole de la police a rapporté initialement seulement quelques déploiements, tels que des arbres tombés. Sur l'autoroute A81, les conducteurs devaient être avertis de l'aquaplaning à certains moments.

Avec une température maximale de 36,3 degrés, mardi à Waghaeusel-Kirrlach dans le district de Karlsruhe a été provisoirement mesuré comme la deuxième valeur nationale la plus élevée par le service météorologique allemand (DWD). Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat a pris la première place avec 36,5 degrés, a déclaré un météorologue du DWD. Ainsi, selon les données provisoires, mardi a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent.

