Inquiétude dans l'industrie agricole - Crise de Baywa: les agriculteurs inquiets à la recherche de nouveaux commerçants agricoles

La crise de la dette de Baywa, le plus grand trader agricole d'Allemagne, a des effets notables cet été : de nombreux agriculteurs, surtout dans le sud de l'Allemagne, se tournent vers d'autres acheteurs pour leur récolte de grains. Les traders agricoles privés reçoivent considérablement plus de demandes de la part d'agriculteurs à la recherche d'un acheteur ou d'un lieu de stockage cet été. Des rapports similaires proviennent également de l'environnement de nombreuses coopératives agricoles. Cependant, il n'y a pas de signes de panique chez les agriculteurs.

"Les problèmes de Baywa affectent l'ensemble de l'industrie", déclare Michael Osterholzer, PDG de la société de trading agricole Osterholzer, également nommée, située dans la municipalité de Basse-Bavière de Massing. Il y a considérablement plus de demandes d'agriculteurs. "Pour la première fois, nous avons dû refuser du grain à un endroit parce que nous n'avions plus de place", déclare Osterholzer. "Mais cela n'est pas seulement dû à Baywa". De nombreux agriculteurs ont encore du grain de la récolte de 2023 en stock.

Baywa est le leader incontesté dans ses domaines clés

Le contexte : Baywa, issue du mouvement coopératif, fournit aux agriculteurs non seulement des semences, des engrais et du matériel agricole dans ses domaines clés en Bavière et dans les nouveaux États fédéraux, mais achète également leur récolte. Il n'y a pas de chiffres exacts, mais un expert reconnu estime que la part de marché de Baywa en Bavière pourrait être d'environ 40 %, suivie des coopératives agricoles et des traders privés avec environ 25 % chacun.

Dans de nombreuses communautés bavaroises, les installations de stockage de Baywa font partie du paysage local depuis des décennies, tout comme la tour de l'église locale. "Que Dieu vous accompagne, vous terre de Baywa" - sur l'air de l'hymne bavarois - était l'une des chansons les plus populaires du groupe de musique Biermösl Blosn à la fin des années 1970.

Problème principal : les coûts d'intérêt à hauteur de dizaines de millions d'euros par an

En 2023, Baywa a enregistré pour la première fois de son histoire un résultat négatif en raison de milliards de dettes écrasantes. Ses dettes financières s'élèvent à 5,6 milliards d'euros. Il y a quelques semaines, l'entreprise a rendu publique sa "situation financière tendue". Le principal problème est les coûts d'intérêt de sa dette élevée, Baywa ayant payé presque 100 millions d'euros aux banques prêteuses au premier trimestre seul.

Incertitude non seulement parmi les agriculteurs

"La question de Baywa juste avant la récolte a causé quelque confusion et incertitude", déclare Bernd Zehner, responsable du trading agricole au sein du groupe Zehner de taille moyenne à Bad Königshofen en Basse-Franconie. "Ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui sont touchés, mais tous les autres participants du marché impliqués dans les différentes chaînes de commercialisation". Cependant, l'augmentation n'est pas aussi importante qu'il y a été rapporté Initially. Les effets sont également limités régionalement : dans le nord et l'ouest de l'Allemagne, d'autres traders agricoles sont plus importants que Baywa.

Combien de clients parmi les agriculteurs de Baywa ont été perdus cet été est inconnu. L'entreprise a assuré les agriculteurs que les fonds nécessaires pour payer la récolte étaient disponibles. Il n'y a eu aucun rapport de défaut de paiement ou de retard de paiement de la part de Baywa.

La situation est en effet difficile pour de nombreux agriculteurs, les prix du marché agricole étant notoirement volatils. Par conséquent, de nombreuses exploitations préfèrent jouer la sécurité lorsqu'elles cherchent un acheteur pour leur récolte. Les développements chez Baywa ont causé une préoccupation

