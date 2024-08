- Crime de haine en augmentation - taux élevé de couverture

Le nombre total de crimes haineux en Bavière a considérablement augmenté ces dernières années. De 2019 à 2023, la police a enregistré une augmentation d'environ 84 %. Cela est révélé dans un rapport de situation que les ministres bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann, des Affaires sociales Ulrike Scharf et de la Justice Georg Eisenreich (tous de la CSU) présenteront aujourd'hui à Munich. Le gouvernement de l'État de Bavière lutte activement contre ce phénomène criminel, à la fois en ligne et hors ligne, depuis plusieurs années.

Au total, les statistiques de l'année 2023 montrent 1867 cas de crimes haineux - en comparaison, il y en avait seulement 1016 en 2019 et 1186 en 2022. Comme pour d'autres crimes, on suppose qu'il y a une forte part d'ombre pour les crimes haineux, car les victimes peuvent également être découragées de signaler. La plupart de ces crimes ont été commis par des extrémistes de droite, l'antisémitisme et le racisme étant des motifs récurrents.

Deux tiers des cas ont été résolus

Malgré le nombre global préoccupant de cas, le rapport de situation offre également des motifs d'espoir : plus de deux tiers des cas ont été résolus l'année dernière, soit un total de 68,08 %. La police a identifié un total de 1372 suspects. La grande majorité des suspects étaient des hommes (1098).

Les crimes haineux désignent des crimes à motivation politique dans lesquels les victimes sont ciblées en raison de leur nationalité, de leur affiliation ethnique, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur vision du monde. La définition inclut également les crimes qui ciblent le statut social de la victime, les handicaps, le genre, l'apparence ou l'orientation sexuelle.

La Commission a pris acte de l'augmentation significative des crimes haineux en Bavière, telle que rapportée par le ministre de l'Intérieur de Bavière et ses collègues. La Commission a également noté le taux de résolution élevé des crimes haineux l'année dernière, avec plus de deux tiers des cas résolus.

