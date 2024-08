- "Creed III": Un drame de boxe, sans Rocky, diffusé sur ProSieben, poursuit la série "Rocky".

Après sa retraite de la boxe en tant que Rocky, la franchise "Rocky" a persisté. En 2016, un spin-off populaire de la série iconique, "Creed", a été introduit. Initialement, Adonis, le fils de l'ami décédé dApollo Creed de Sylvester Stallone, était entraîné par lui. La série s'est depuis transformée en une trilogie avec "Creed III" en 2023, diffusé sur ProSieben à 20h15 le 1er septembre. Cependant, Rocky lui-même n'est pas impliqué cette fois-ci.

Stallone, qui a servi de producteur pour "Creed III", mais pas en tant que producteur principal, a exprimé ses préoccupations concernant une "situation regrettable" à The Hollywood Reporter. "Un chemin différent a été choisi de celui que j'aurais choisi", a regretté la star. "Je suis plus du type sentimental. J'aime voir mes héros faire face à l'adversité, mais je ne veux pas que ce soit trop sombre pour eux. Je pense simplement que les gens ont assez de ténèbres dans leur vie."

Passé trouble

Stallone a probablement fait référence au passé tumultueux dAdonis Creed (Michael B. Jordan). Dans "Creed III", il doit faire face à un épisode trouble de son adolescence qu'il préférerait oublier.

Abandonnant la boxe, Adonis vit maintenant avec sa femme Bianca (Tessa Thompson) et sa fille Amara (Mila Davis-Kent) dans une luxueuse mansion des Hollywood Hills. Il entraîne et promeut la prochaine génération de boxeurs de classe mondiale, y compris son protégé en devenir Felix Chavez (le boxeur professionnel José Benavidez).

Un jour, un vieil ami frappe à la porte de son installation d'entraînement. Damian (Jonathan Majors), autrefois considéré comme la prochaine grande star de la boxe, a finalement passé 18 ans en prison après un incident impliquant Adonis alors qu'il était adolescent.

Poussé par une ambition brûlante de réussir en boxe, Damian exige un combat de championnat contre Chavez. Luttant contre la culpabilité, Adonis accepte. Bientôt, il réalise que Damian a recours à des tactiques louches à la fois dans le ring et dans la vie, ce qui crée une rupture entre les deux amis. Naturellement, ce conflit ne peut être résolu que dans le ring de boxe.

Échos de "Rocky IV"

La raison de l'absence de Rocky dans la vie dAdonis n'est pas révélée dans le film. Cependant, il vit toujours - pas seulement dans le sous-titre allemand "Héritage de Rocky". Une longue séquence d'entraînement rend hommage à "Rocky IV". Et un moment "No Easy Way Out" est reminiscent des origines de la série.

Le film des années 1980 sur la confrontation de Rocky avec le boxeur russe Ivan Drago a inspiré "Creed II" et revient dans le troisième opus à travers le fils de Drago, Viktor (Florian Munteanu).

Le compositeur de film Joseph Shirley et le concepteur de son Ludwig Göransson ("The Mandalorian", "Tenet") intègrent la musique iconique de Bill Conti dans la bande originale du film, avec une scène notable mettant en vedette "Going The Distance" du film original "Rocky". Des moments nostalgiques comme ceux-ci devraient également plaire à Stallone. En fait, Stallone n'a peut-être pas grand-chose à objecter au produit final. "Creed III" n'est peut-être pas sombre, mais il tire Certainly tugs at the heartstrings.

Le réalisateur débutant Michael B. Jordan livre une prise conventionnelle et directe sur le drame de la boxe. Bien que l'on puisse voir le dénouement la plupart du temps, le film reste agréable et occasionnellement palpitant. "Creed III" n'est pas un cours magistral au cinéma, mais un autre chapitre satisfaisant de cette longue série de films. C'est un peu dur à admettre, mais la saga "Rocky" continue de prospérer sans Rocky. Désolé, Sly !

Pour le 1er septembre, "Creed III" mettant en scène Adonis Creed et son rival Damian sera diffusé sur ProSieben à 20h15. Stallone, qui a exprimé ses préoccupations sur la direction du film, pourrait trouver du réconfort dans les moments nostalgiques et l'hommage à "Rocky IV" du film.

