Creed III" remporte une décision partagée dans une suite qui se heurte à la formule "Rocky".

Si seulement le scénario et l'histoire étaient dans la même forme de combat que ses protagonistes. Le fait d'ancrer le récit dans le passé d'Adonis Creed fournit une base plus solide, mais la contrepartie est un élément de paresse dans un film qui, malgré sa distribution impressionnante, ne se sent jamais particulièrement léger sur ses orteils.

Un flashback datant de 20 ans présente le jeune Adonis à un moment charnière avec son ami Damian (Majors quand il sera grand), un boxeur prometteur des Gants d'or. Un événement envoie ce dernier en prison et, après sa libération 18 ans plus tard, il est impatient de rattraper le temps perdu, même s'il a dépassé ce qui serait normalement considéré comme la primeur d'un boxeur.

Adonis, quant à lui, est heureux de s'être retiré du ring, aidant à former des boxeurs (dont le champion poids lourd en titre) et à orchestrer des combats, tout en élevant sa petite fille (Mila Davis-Kent) avec sa femme Bianca (Tessa Thompson). Pourtant, il se sent coupable de ce qui s'est passé avec Damian et résiste aux appels de Bianca qui lui demande de s'ouvrir sur leur histoire et sur ce qui le ronge.

Dans l'espoir de se racheter, Adonis propose à Damian de travailler comme partenaire d'entraînement pour le champion, bien que son vieil ami ait toujours envie d'obtenir le titre qui lui a été refusé. Lorsque les circonstances font dérailler un combat de championnat planifié, une opportunité se présente, la perspective de donner sa chance à un inconnu suscitant des comparaisons avec le coup d'éclat de feu Apollo Creed avec le type Rocky.

Adonis va de l'avant, ignorant les objections de son ancien entraîneur et désormais partenaire, joué par Wood Harris. (Sylvester Stallone, pour la première fois, a choisi de ne pas participer à ce film, bien qu'il soit crédité parmi les producteurs).

"Damian insiste sur le fait qu'il a encore de l'essence dans le réservoir en réponse au scepticisme initial d'Adonis, et Majors - le point fort de la récente suite de "Ant-Man" - investit le personnage d'un sens tranquille de la menace et de la détermination qui donne l'impression d'être inflammable.

Si cette construction est assez logique (Ryan Coogler, le réalisateur de "Creed", partage le scénario avec son frère Keenan Coogler et Zach Baylin), les phases intermédiaires - notamment celles consacrées au bonheur domestique d'Adonis - avant de passer aux choses sérieuses, sont un peu plates.

Il en va de même pour les séquences de boxe, qui trébuchent un peu lorsque Jordan cherche à élargir le modèle en incorporant des ralentis et un moment où le monde disparaît, ne laissant que les combattants s'affronter dans le vide - un dispositif intéressant qui ne fonctionne finalement pas tout à fait.

Ces déductions mises à part, la dynamique Jordan-Majors (en l'occurrence, un face-à-face entre deux méchants Marvel de premier ordre) imprègne le film d'un talent de poids lourd à plus d'un titre. Le défi est que la durabilité de la franchise "Rocky", dont "Creed" s'est intelligemment inspiré dans les films précédents, fait qu'il est aussi difficile de gâcher ses charmes les plus simples que de les améliorer ou de s'en écarter.

"Creed III" offre suffisamment d'éléments attrayants, anciens et nouveaux, pour s'imposer sur certains points. Mais ces atouts sont contrebalancés par des lacunes qui font de ce jugement quelque chose de rarement vu dans ce monde de la boxe où tout le monde gagne - à savoir, une décision partagée.

"Creed III" sort le 3 mars dans les salles de cinéma américaines. Le film est classé PG-13.

Source: edition.cnn.com