Création de zones interdites aux armes pour les célébrations de l'Oktoberfest à Munich

À la gare centrale de Munich et dans plusieurs autres gares pendant l'Oktoberfest, la police fédérale a mis en place une politique sans armes. Cela inclut la gare principale, la gare de l'est, ainsi que les arrêts de S-Bahn Donnersbergerbrücke et Hackerbrücke. Cette interdiction commence à 6h00 le 21 septembre et se termine à 6h00 le 7 octobre, selon la police fédérale.

During this period, des objets dangereux tels que des armes, des armes factices, des objets tranchants et tous types de couteaux sont strictement interdits dans ces gares ou à proximité immédiate. L'objectif principal est de minimiser les activités criminelles et de protéger à la fois les passagers et le personnel de police contre toute attaque potentielle.

Discussion sur la sécurité après l'attaque terroriste de Solingen

La police fédérale a le pouvoir d'instaurer des zones temporaires sans armes conformément à la loi sur la police fédérale pour réduire les risques potentiels. Une zone similaire a été établie à la gare centrale de Nuremberg dans le passé.

Suite à l'attaque terroriste de Solingen, la sécurité des participants à la plus grande fête populaire du monde, qui attire des millions de visiteurs du monde entier, est devenue une préoccupation majeure à Munich. En réponse, la ville a révisé son plan de sécurité et a installé des détecteurs de métaux à l'entrée du festival. Les armes sont interdites sur l'ensemble du site du festival.

L'Oktoberfest, étant une attraction majeure à Munich, a des restrictions strictes sur les armes. Tout comme la gare centrale de Nuremberg, une zone temporaire sans armes a été établie pendant le festival pour assurer la sécurité, suite à l'attaque terroriste de Solingen.

