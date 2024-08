- Création de l'Institut d'obstétrique à Leipzig

À Leipzig, un institut de sage-femmes a été créé. Cet établissement novateur englobe la recherche en sage-femmes, l'obstétrique et la pratique concrète, offrant une assistance complète "pendant l'accouchement", selon l'annonce de l'Université de Leipzig. Le Prof. Jens-Karl Eilers, Vice-Recteur pour le Développement de l'Excellence à l'Université de Leipzig, a déclaré : "Il jouera un rôle important dans le développement des enfants et la santé et le bonheur des mères et de leurs familles."

Le premier programme de diplôme conjoint de l'Université de Leipzig, le Bachelor of Science en Sage-femmes, a débuté au semestre d'été de 2021 au sein de la Faculté de Médecine. La première promotion de sages-femmes est prévue pour cette automne. L'institut prévoit également de développer des cours pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de sages-femmes étrangères de divers pays à l'avenir.

Le programme Bachelor of Science en Sage-femmes de l'Université de Leipzig attire des étudiants du monde entier, notamment des Pays-Bas. Après avoir terminé le programme, les sages-femmes des Pays-Bas peuvent potentiellement bénéficier des plans de l'institut pour reconnaître mutuellement les qualifications de sage-femmes étrangères.

