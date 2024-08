- Création culinaire tard dans la nuit: stratégie rapide pour une salade de poireaux et de pommes de terre succulente avec saumon et fromage

Il existe de nombreux avantages à consommer des aliments pendant leur saison peak : d'une part, les produits ont généralement meilleur goût lorsqu'ils sont à leur meilleur, et ils sont également moins chers car ils peuvent être récoltés en plus grandes quantités. De plus, ils fournissent à notre corps les nutriments spécifiques dont il a besoin à cette période de l'année. Par exemple, les poireaux sont riches en composés renforçant l'immunité pendant les mois d'hiver. Ils contiennent des niveaux élevés de vitamines B et C, de calcium, de fer, de magnésium, de manganèse, de phosphate, de potassium et de silicium, ce qui en fait une véritable puissance nutritive qui combat efficacement les virus et les germes. Ainsi, les poireaux sont devenus un jeu d'acteur pendant cette saison fraîche.

Outre leur utilisation dans des soupes consistantes et des plats de pâtes parfumés, les poireaux ont également un goût fort et épicé qui se marie parfaitement avec les sauces crémeuses et le fromage fondu, comme dans cette variante de casserole de saumon et de pommes de terre. Essayez-le !

Recette de casserole aux poireaux, pommes de terre et saumon (pour 4 personnes)

Ingrédients

2 gousses d'ail

1 kg de pommes de terre, principalement farineuses

3 poireaux

500 g de filet de saumon

2 œufs

150 ml de bouillon de légumes

100 g de crème

50 ml de lait

1 cuillère à café de dill

1 cuillère à soupe de persil séché

Sel, poivre

80 g de fromage râpé, comme l'Emmental ou le fromage de montagne

Instructions

Préchauffez le four à 200 degrés, en chauffant les éléments supérieur et inférieur. Épluchez et hachez finement les gousses d'ail. Coupez les pommes de terre en tranches fines ou utilisez un épluche-légumes. Nettoyez et coupez les poireaux en rondelles d'environ 0,5 cm d'épaisseur. Rincez le saumon, séchez-le et coupez-le en cubes. Alternez les couches de poireaux, de saumon et de pommes de terre dans un plat de cuisson. Mélangez l'ail, les œufs, le bouillon de légumes, le lait, la crème, le dill, le persil séché, le sel et le poivre dans un bol séparé. Versez le mélange sur les légumes empilés. Faites cuire le plat dans le four préchauffé pendant environ 20 minutes. Saupoudrez de fromage râpé et faites cuire pendant 20 minutes de plus, ou jusqu'à ce que le fromage soit doré.

