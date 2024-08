- Créateur de jeux compétent face à une perspective professionnelle variable

Les éducateurs ont été surpris lorsqu'ils ont été présentés au petit jeu numérique "Icentio". Comme une petite étincelle, le joueur s'aventure dans un monde sous-terrain mystérieux ; sa faible lueur n'éclaire que les environs immédiats et les protège des ténèbres. Assez faible pour reconnaître les dangers et les créatures effrayantes à temps. L'étincelle peut devenir plus brillante, mais seulement tant que sa réserve de matière lumineuse dure. Les champignons rares qui brillent offrent un ravitaillement. Avec une bande-son immersive, il s'enfonce de plus en plus profondément. Tout tient dans ce jeu compact : la musique, les graphismes simplifiés, la difficulté progressive et la crédibilité de l'histoire. Ce qui a le plus surpris les éducateurs : c'est l'œuvre d'un étudiant de première année sans expérience préalable en développement de jeux ou en formation artistique.

Pour ses aptitudes naturelles, Julian Carter, 23 ans, ne se considère pas. "Les premiers mois à l'académie étaient écrasants. Il y avait tant à absorber. Je pensais que je n'y arriverais pas", se souvient le blond maigre des premiers jours à l'"htk Academy". Maintenant en deuxième semestre, supposé être le plus difficile, l'HTK est une école professionnelle approuvée par l'État à Hambourg qui propose un programme de formation en temps plein pour le développement de jeux, ainsi que la conception de la communication et l'illustration. En outre, environ 23 programmes de bachelor et de master en conception de jeux sont proposés dans les universités d'application, les universités, les universités à distance et les académies privées en Allemagne.

Le développement de jeux nécessite de la créativité sous toutes ses formes

"Le développement de jeux englobe presque toutes les formes de créativité numérique : de l'écriture de l'histoire à la musique et aux effets sonores, la conception artistique, l'animation, les mécanismes de jeu jusqu'à la programmation", partage avec enthousiasme Julian. Nous sommes assis dans sa chambre. Les murs sont ornés d'étagères remplies de jeux vidéo, soigneusement classés par type de console : ici les jeux Xbox, là les jeux PlayStation, et une petite étagère pour la Nintendo GameCube. Sa fascination pour les jeux a commencé avec la GameCube - sa première console personnelle en tant qu'enfant. Elle reste un trésor précieux aujourd'hui, un autel adapté dans sa chambre, prêt à être joué. La pièce spacieuse reflète les caractéristiques stéréotypées du joueur : la lumière naturelle pénètre par deux fenêtres étroites de sous-sol. En dessous, un bureau avec deux écrans et un PC de jeu avec des ventilateurs éclairés sert de champ de bataille. Les posters de jeux illuminent les murs, ramenés à la vie par une bande lumineuse LED. La télévision OLED avec un canapé confortable devant elle devient le point focal de la pièce. "Jouer sur la console a toujours été un événement social avec des amis pour moi", avoue-t-il. Les amis fixaient des rendez-vous, regardaient les autres jouer, ou coopéraient avec deux manettes. Une expérience multijoueur quintessentielle.

Il a commencé à réfléchir dès le début aux subtilités de la structure du jeu et à l'attrait qui captive les joueurs. Les avancées technologiques ne sont qu'une pièce du puzzle ; l'histoire est tout aussi essentielle. Ceux qui connaissent les jeux pixelisés des années 90 savent : si l'histoire est captivante, les graphiques sont visualisés dans l'esprit du joueur.

Épreuve d'admission difficile

Pour lui, poursuivre la conception de jeux a été rendu possible grâce au déménagement de sa mère d'une petite ville près de Wiesbaden à Hambourg. Malgré le fait que l'école d'art HTK nécessite des frais de scolarité pour l'inscription, on ne peut pas y entrer sans réussir un examen d'admission. "Nous avons dû concevoir un personnage de jeu et le dessiner dans trois poses distinctes, transformer le simple jeu 'Flappy Birds' en un nouveau jeu, et créer une réplique du célèbre 'Candy Crush'", se souvient Julian.

L'art peut peut-être le captiver, mais il n'est pas particulièrement doué pour le dessin ou l'illustration, dit Carter. Il est fasciné par la création d'histoires et, en particulier, la construction d'environnements - les niveaux de jeu où le joueur se déplacera plus tard. Plus tard dans sa carrière, il construirait le monde virtuel du jeu en tant que concepteur de niveaux, en utilisant les graphiques du concepteur artistique et les effets sonores et la musique du concepteur sonore, avec les effets visuels apportant les dernières touches.

Cette division des rôles est déjà pratiquée dans les études. À intervalles réguliers, des groupes d'étude sont formés et chargés de développer un jeu en une semaine - de la conception initiale aux graphiques et au son jusqu'à la version jouable. Cela ne peut se faire qu'avec des spécialisations, explique Carter.

Les coûts de développement abordables se combinent à une audience cible massive et une plateforme de distribution optimale dans les magasins des fabricants de matériel informatique comme le Google Play Store. Un exemple notable est Candy Crush : ce jeu simple consiste à éliminer des sucreries virtuelles dans un ordre spécifique. Initialement, la petite application était un jeu gratuit pour navigateur il y a douze ans, puis a connu une popularité sur Facebook, avant de devenir un succès en tant qu'application Android et iOS dans les magasins d'applications respectifs. Elle a maintenant été téléchargée plus de 5 milliards de fois, avec environ 200 millions d'utilisateurs qui jouent au jeu chaque mois. Les développeurs de jeux à grande échelle ne peuvent que rêver de tels chiffres. Bien que Candy Crush soit gratuit, les utilisateurs peuvent acheter des avantages dans l'application. Compte tenu du grand nombre de joueurs, ces petits achats dans l'application génèrent des revenus considérables. Avec environ 20 milliards de dollars de revenus, Candy Crush est probablement l'un des jeux vidéo les plus rentables à ce jour.

Le secret fantastique de Candy Crush ? C'est facile à apprendre, difficile à maîtriser, et récompense le joueur au moment précis - c'est une machine à dopamine. "La gamification" est également un sujet abordé dans les cours que suit Valentino. Comment guider le joueur tout en lui offrant de la liberté ? Quand et avec quoi le récompenser ? Comment augmenter le niveau de difficulté sans le frustrer ? Et comment le ramener dans le jeu ? C'est un équilibre délicat, un art.

Un jeu pour conclure un semestre

À la fin de chaque semestre, les étudiants doivent démontrer leurs connaissances acquises en développant un jeu. C'est souvent une période difficile, car tous les aspects doivent être maîtrisés. Cependant, pour son premier jeu "Icentio", Valentino l'a trouvé étonnamment facile. "J'ai un faible pour les simples jeux de saut et de course à défilement latéral. L'obscurité du monde du jeu, complétée par une musique appropriée, crée une atmosphère attrayante", a-t-il déclaré avec enthousiasme. Les professeurs étaient étonnés. Le jeu de Valentino non seulement a reçu la meilleure note, mais a également reçu de nombreux commentaires positifs des utilisateurs. La plupart des projets de semestre sont mis à disposition pour téléchargement sur une plateforme en ligne et des commentaires sont demandés - un avant-goût de ce qui viendra dans les futurs emplois.

Cependant, les perspectives d'emploi dans l'industrie allemande du jeu ont "deterioré" au cours des deux dernières années, selon le baromètre de l'association GAME. Alors que près de la moitié des entreprises s'attendaient à une évolution positive en 2022, aujourd'hui seulement 12 % le font ; la moitié prévoit même un avenir sombre pour l'industrie. Cependant, les conditions du marché devraient être prometteuses. L'Allemagne est le cinquième plus grand marché de jeux vidéo dans le monde.

Les achats dans le jeu soutiennent l'industrie du jeu

En 2023, les Allemands ont dépensé presque 6 milliards d'euros en jeux. Cependant, seulement 1,1 milliard d'euros ont été consacrés à de nouveaux titres. La principale source de revenus est les achats dans le jeu et dans l'application - l'effet Candy Crush. Quelques euros pour un nouveau personnage dans un jeu gratuit peuvent ne pas sembler importants dans le budget familial, mais ils peuvent rapidement s'accumuler. Certaines banques, comme Sparkasse, proposent maintenant des outils pour surveiller les dépenses d'achats dans le jeu.

Économiquement, les studios de jeux se sentent négligés par la politique. Comparativement à l'international, le soutien de l'Allemagne aux jeux numériques est seulement moyen, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Canada. Cela impacte le nombre d'employeurs potentiels pour les nouveaux designers de jeux formés. L'Allemagne compte environ 880 entreprises de jeux avec un total de 11 800 employés. La France a 1 200 studios de développement avec 32 000 employés. Le Canada, avec moins de la moitié de la population de l'Allemagne, a 932 entreprises dans le secteur des jeux avec 32 000 employés. Le Royaume-Uni emploie environ 74 000 personnes dans 220 studios.

Profession souhaitée : développeur de jeux indépendants

Pour l'instant, Valentino n'est pas trop préoccupé par ces questions. Il est seulement en deuxième année d'un programme de six ou sept semestres. Il espère que l'université l'aidera à trouver un emploi. Hamburg, avec Berlin et Frankfurt, a le plus d'entreprises de jeux. Et si tout le reste échoue, peut-être rejoindra-t-il un petit groupe développant des "jeux indépendants".

Indie signifie "Indépendant", signifiant des individus ou de petits groupes de designers de jeux qui travaillent indépendamment d'un éditeur. La scène indie a acquis une signification considérable ces dernières années en raison de sa création de jeux hautement innovants à un coût plus faible. Contrairement aux grands éditeurs de jeux comme Ubisoft, Electronic Arts ou Activision, qui ne peuvent pas se permettre de prendre trop de risques avec leurs investissements multi-millionnaires dans un nouveau jeu, les créatifs des studios indie ont beaucoup plus de liberté pour expérimenter. Les joueurs adorent ça, et de nombreux jeux indie réussis ont été ultérieurement acquis par des éditeurs. Le jeu indie le plus célèbre est Minecraft.

Valentino rêve secrètement de cela, mais c'est encore dans deux ans. Pour l'instant, il doit terminer son deuxième jeu - un jeu en 3D en perspective à la troisième personne. L'histoire est inspirée d'une nouvelle d'horreur qu'il a lue un jour, sur une fille qui essaie de jouer à cache-cache dans une grande maison, mais qui découvre accidentellement un sortilège magique noir qui transforme les démons en peluches. Ses partenaires de jeu sont plutôt particuliers. Pour son deuxième jeu, il a reçu un 1. Le moins était pour un bogue où le nounours démon en peluche s'est retrouvé coincé dans un pot de fleurs.

