- "Crayon on the Rügen" est présenté pour la première fois à Greifswald

À la suite du succès écrasant auprès du public à Hambourg et Berlin, Greifswald présente maintenant une exposition spéciale mettant en valeur des œuvres remarquables de Caspar David Friedrich. Pour la première fois, le tableau "Falaises de craie sur Rügen", l'une des œuvres les plus célèbres de l'artiste, sera également exposé dans sa ville natale.

Le Kunst Museum de Winterthur, en Suisse, où le tableau est habituellement exposé, l'a prêté aux musées allemands pour célébrer l'année de l'anniversaire de Friedrich.

Friedrich est né à Greifswald le 5 septembre 1774, où son talent artistique a été découvert et encouragé. Plus tard, Dresde est devenue sa ville natale, où il est également décédé en 1840. Les deux villes célèbrent le 250e anniversaire de sa naissance avec de nombreux événements et expositions spéciales.

L'ouverture de l'exposition le dimanche sera une grande fête au musée avec entrée gratuite. Jusqu'à 200 visiteurs par heure pourront voir les peintures, les responsables du musée s'attendant à de grandes foules et des files d'attente. "Prévoyez du temps", a conseillé un porte-parole.

À Berlin, près de 300 000 personnes ont visité l'exposition spéciale "Caspar David Friedrich. Paysages infinis" sur l'île des musées depuis avril. En raison de la forte demande, les heures d'ouverture de la Vieille Galerie nationale ont été prolongées à plusieurs reprises. L'exposition s'est terminée là début août. À Hambourg, les œuvres de Friedrich ont attiré environ 335 000 personnes au début de l'année. Une autre exposition est prévue à Dresde.

L'exposition à Greifswald s'intitule "Rêveries". Le Musée régional de Poméranie propose un programme diversifié pour l'ouverture, y compris des conteurs, du théâtre, des visites guidées et des activités interactives. De nombreuses visites guidées sont déjà complets, et le musée est ouvert tous les jours, y compris les lundis, pour accueillir l'afflux prévu de visiteurs.

Le Musée régional de Poméranie est sur la bonne voie pour battre un record de visiteurs. Depuis fin avril, l'exposition "Caspar David Friedrich. Lignes de vie" a captivé les visiteurs avec 103 œuvres, dont 61 originaux de Friedrich, principalement des graphiques, et 33 œuvres de ses contemporains. Mi-juillet, l'exposition en cabinet "Vagabond du temps" a ouvert, présentant des œuvres de l'artiste numérique japonais Hiroyuki Masuyama, qui s'est inspiré des peintures de Caspar David Friedrich. Parmi d'autres œuvres, il a créé deux nouvelles interprétations de "Moine près de la mer" et "Stades de la vie".

Avec 39 000 visiteurs en huit premiers mois, le Musée régional de Poméranie a déjà accueilli plus de visiteurs que lors de l'année précédente, indiquant un nouveau record de visiteurs.

Lire aussi: