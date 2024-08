- Craintes de sécurité: la soirée de remise des diplômes de la CSD annulée à Bautzen

Les organisateurs de la Christopher Street Day (CSD) à Bautzen ont annulé une fête de clôture prévue samedi en raison de préoccupations pour la sécurité, comme ils l'ont annoncé. "Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de cela et nous n'avons actuellement pas les ressources nécessaires pour sécuriser et protéger cet événement", a déclaré Jonas Loeschau, co-organisateur du CSD, à "Freie Presse".

Le directeur de la police de Görlitz a confirmé que les organisateurs avaient annulé une manifestation de clôture prévue suite à une réunion de coopération avec la police. Cependant, un porte-parole du directeur de la police de Görlitz n'a pas fourni d'informations sur les raisons de l'annulation.

Selon leurs déclarations, une manifestation contre le CSD sous le slogan "Contre la propagande du genre et la confusion d'identité!!!" est prévue, avec 200 à 400 personnes enregistrées. Le micro-parti d'extrême droite "Freie Sachsen" a également annoncé une manifestation avec 30 à 50 participants. Pour le défilé du CSD lui-même, 500 personnes sont enregistrées.

Des individus inconnus ont pénétré dans le lieu initial de l'événement de clôture, un centre de jeunesse, pendant la nuit de jeudi, selon la police. Des placards et des bureaux ont été forcés et 1500 euros ont été volés, a déclaré le porte-parole de la police. Il n'est pas connu si le cambriolage a eu lieu avant ou après l'annulation, ou s'il y a un lien.

Organisateur : N'a pas prévu l'ampleur de la protestation

Loeschau a déclaré au journal qu'ils avaient prévu des annonces de protestations mais pas cette ampleur. Dans une interview avec MDR, Loeschau a conseillé aux participants du CSD de ne se déplacer en ville qu'en groupes pendant leur arrivée et leur départ. Il est membre du parti Vert et siège à la fois au conseil municipal de Bautzen et au conseil du district de Bautzen.

La politicienne verte Katja Meier a déclaré être horrifiée qu'un événement doive être annulé en raison de préoccupations pour la sécurité et d'une forte mobilisation d'extrême droite. "La haine et l'incitation contre les personnes queer sont des expressions d'idéologies anti-humanistes qui n'ont pas leur place dans notre société", a souligné la ministre de la Justice de Saxe.

La Christopher Street Day a lieu chaque année dans de nombreuses villes du monde entier et commémore les événements du 28 juin 1969 : la police a fait une descente dans le bar gay et lesbien "Stonewall Inn" de New York sur Christopher Street, déclenchant des jours de protestations des gays, lesbiennes et personnes transgenres. Le CSD vise à rappeler les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et personnes queer.

Les organisateurs cherchent maintenant un lieu alternatif pour la fête de clôture annulée, car le tumulte autour du bâtiment était jugé trop risqué. Malgré l'annulation, le défilé du CSD avec plus de 500 participants enregistrés est toujours prévu.

