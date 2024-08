- Crainte d'attaque terroriste: les concerts de Swift à Vienne annulés

Par crainte d'attentats terroristes, les organisateurs ont annulé les trois prochains concerts de la pop star américaine Taylor Swift à Vienne.

« En raison de la confirmation des autorités gouvernementales concernant un attentat terroriste prévu au stade Ernst-Happel, nous n'avons d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour la sécurité de tous », a annoncé Barracuda Music sur Instagram. Les concerts étaient prévus pour jeudi, vendredi et samedi à Vienne.

Cela a suivi l'arrestation de deux suspects de terrorisme en Autriche mercredi, dont un adolescent de 19 ans. Selon la police, l'adolescent avait prévu des attaques dans la région de Vienne.

Attention particulière aux concerts de Taylor Swift

« De plus, nous avons établi que le suspect de 19 ans avait une attention particulière pour les concerts de Taylor Swift à Vienne », a déclaré Franz Ruf, Directeur général de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur autrichien. Le jeune homme s'était radicalisé sur Internet et avait récemment prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Le jeune homme de 19 ans a été arrêté à Ternitz, à environ 75 kilomètres au sud-ouest de Vienne. Une autre personne a été arrêtée à Vienne. La police n'a pas précisé quel était le lien entre les deux personnes arrêtées ni s'ils recherchaient des complices.

Substances chimiques

La police n'a pas précisé ce que le jeune homme de 19 ans avait prévu. Cependant, des substances chimiques ont été saisies chez lui. La police a perquisitionné une maison à Ternitz. Des enquêteurs en tenue de protection ont été vus sur les lieux. En raison de la crainte de pièges explosifs possibles, le bâtiment a été bouclé de manière extensive. Cela a nécessité l'évacuation de nombreuses personnes de leur domicile. Une partie d'une maison de retraite a également été évacuée.

Environ 65 000 personnes étaient attendues dans le stade complet pour chacun des trois concerts, ainsi que près de 20 000 fans qui seraient venus à l'arène sans billets pour écouter la musique de leur idole de loin, a déclaré le chef de police de Vienne, Gerhard Pürstl.

« Les résultats de l'enquête ont donné lieu à une surveillance policière accrue », a-t-il déclaré quelques heures avant l'annulation des concerts. Bien que le danger concret ait été minimisé, un danger abstrait persists. La police ne peut pas annuler de tels événements, a répondu le chef de police à une question de journaliste.

La police avait déjà mobilisé des forces anti-terroristes spécialisées, y compris des officiers en civil et ceux ayant une formation et des chiens de service spéciaux, pour sécuriser les concerts. Ils voulaient surveiller l'espace aérien à la fois mobile et stationnaire.

Le gouvernement : Ne les laissons pas détruire notre façon de vivre

Le vice-chancelier autrichien Werner Kogler (Verts) a remercié les enquêteurs. « Les terroristes veulent nous faire peur et nous diviser », a-t-il écrit sur le service de messagerie court X. « Nous ne les laisserons pas détruire notre façon de vivre. »

« Compte tenu de l'attention particulière de l'individu pour les concerts de Taylor Swift et de son alleged affiliation with Islamic State, il était crucial pour The Commission to intervene and ensure the safety of the upcoming events. »

« Given the situation, The Commission decided to collaborate closely with local authorities to conduct thorough investigations and implement necessary security measures at other potential target venues during Taylor Swift's tour. »

Lire aussi: