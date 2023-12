Couronnement du roi de Thaïlande : Des pantoufles, un parapluie et les insignes royaux sacrés

Ces objets élaborés, qui font partie des "costumes royaux", joueront un rôle cérémoniel crucial lorsque le roi Maha Vajiralongkorn montera officiellement sur le trône, plus de deux ans après la mort de son père.

Bien que la monarchie du pays remonte au XIIIe siècle, bon nombre des rites de couronnement actuels ont été établis sous le règne de Rama Ier, qui a fondé la dynastie Chakra - l'ère actuelle - en 1782. De cette époque date également une collection d'objets sacrés qui seront présentés au nouveau roi.

Après avoir été "purifié" avec de l'eau bénite provenant de Bangkok et de chacune des 76 provinces de Thaïlande, le nouveau roi recevra les objets royaux dans la salle du trône principale du Grand Palais, un complexe opulent situé sur les rives du fleuve Chao Phraya.

"Cette cérémonie royale est transmise depuis plusieurs centaines d'années et, pour l'essentiel, nous nous en sommes tenus à sa forme originale", a déclaré par téléphone Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti, historien de la royauté.

"Les documents de l'ère Sukhothai (1238-1428) mentionnent la présentation des costumes royaux (au nouveau roi), comme c'est le cas aujourd'hui.

La couronne et le parapluie

Parmi les objets sacrés, l'un d'entre eux est un symbole particulièrement répandu dans les monarchies du monde entier : une couronne en or incrustée de diamants et de pierres précieuses.

Officiellement connue sous le nom de Couronne de la Victoire, cette coiffe de 7,3 kilogrammes (16 livres) - plus de sept fois plus lourde que la couronne d'État impériale de la reine Élisabeth II - a une forme conique à plusieurs niveaux, semblable à celles utilisées par d'autres familles royales d'Asie du Sud-Est.

Elle date du XVIIIe siècle, mais l'un des ancêtres du roi Vajiralongkorn, Rama IV, qui a régné sur la Thaïlande de 1851 à 1868, a par la suite fixé un énorme diamant indien à son extrémité, d'une hauteur de 25 centimètres. Selon Suriyavudh, qui est lui-même l'arrière-petit-fils de Rama IV, il a également supervisé l'ajout de deux rabats ornés qui pendent au-dessus des oreilles du monarque.

Dans les générations précédentes, la couronne n'était jamais portée et était placée à côté du roi lors du couronnement. Mais au contact des maisons royales d'Europe, le rôle et l'importance symbolique de cet objet ont progressivement évolué.

Depuis le couronnement du roi Rama IV en 1851, la couronne est portée par les monarques lors de la cérémonie (bien qu'ils ne la portent plus jamais). Samedi, la couronne de la victoire sera remise au roi Vajiralongkorn par le chef des brahmanes, une figure religieuse de premier plan qui supervise les rites du couronnement, même si l'on s'attend à ce qu'il place lui-même la couronne sur sa tête.

Contrairement à ce qui se passe dans certaines monarchies européennes, le couronnement physique ne marque pas le moment définitif du rituel.

En fait, le couronnement n'est considéré comme achevé que lorsque le nouveau roi se voit remettre l'ombrelle royale à neuf branches. Considéré comme le "plus important" des objets sacrés par le ministère de la culture du pays, le parapluie à neuf étages sera ensuite suspendu en permanence au-dessus du trône du roi.

Seul le roi Vajiralongkorn sera autorisé à s'y asseoir, car sa structure à neuf niveaux est réservée aux monarques couronnés (les rois de rang inférieur peuvent s'asseoir sous des parapluies à moins de niveaux). Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de son couronnement, le nouveau roi devra faire des offrandes à l'objet sacré.

Il existe en réalité sept parapluies royaux à neuf niveaux. La plupart d'entre eux sont conservés au-dessus des différents trônes du Grand Palais, où les autres objets sacrés sont également conservés en permanence. Les parapluies représentent la protection que le roi offrira au peuple thaïlandais et servent de "symbole du pouvoir et du prestige du roi dans tout le pays", a déclaré M. Suriyavudh.

Offrir des objets sacrés

Un symbolisme similaire sous-tend les autres objets présentés lors de la cérémonie. M. Suriyavudh mentionne un éventail en or, en forme de gousse de tamarin, et le sceptre royal, qui était à l'origine un bâton en bois avant d'être refait en or au XIXe siècle.

"L'éventail royal symbolise le fait qu'il soulagera les souffrances du peuple", explique-t-il. "Le sceptre symbolise le fait qu'il peut être fiable dans tous les domaines de la vie.

Parmi les autres éléments du costume royal, qui seront remis au roi après qu'il aura accepté le parapluie à neuf branches, figurent l'épée de la victoire, dont la lame mesure 25 pouces et dont le fourreau et la poignée sont ornés de pierres précieuses, ainsi que les pantoufles royales. Fabriquées en or émaillé et incrustées de diamants, les pantoufles pointues seront placées directement aux pieds du roi par le chef des brahmanes.

Les objets actuels - dont la plupart ont été créés sous les ordres de Rama Ier - n'ont peut-être pas plus de 250 ans, mais on pense que des objets similaires ont été utilisés lors des couronnements dans les royaumes historiques du Siam, il y a près de sept siècles. En effet, Rama IV a commandé un luxueux fouet à mouches (un outil utilisé pour écraser les mouches), estimant qu'il offrait une interprétation plus précise des documents historiques que l'éventail royal existant.

Si beaucoup de choses ont changé en Thaïlande depuis le dernier couronnement, en 1950, lorsque le défunt roi Bhumibol Adulyadej est monté sur le trône, les costumes centenaires continueront de forger un lien entre le nouveau roi et les monarques des dynasties passées.

Image du haut : Un panneau d'affichage montre l'épée de la victoire, un élément du costume royal thaïlandais.

Mohammed Elshamy, de CNN, a contribué à ce reportage.

