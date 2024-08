Cour suprême du Venezuela: décision sur le résultat de l'élection présidentielle "obligatoire"

Titulaire de la fonction Nicolás Maduro a appelé lui-même la Cour suprême le 1er août pour "confirmer" sa victoire contestée, à la fois chez lui et à l'étranger. Il a déposé une plainte contre ce qu'il a appelé une "attaque contre le processus électoral". En regardant les politiques de l'opposition María Corina Machado et Edmundo González Urrutia, Maduro a déclaré à l'époque qu'ils "devraient être derrière les barreaux". La plupart des observateurs supposent que les juges sont loyaux envers Maduro.

De manière similaire, l'autorité électorale largement loyale au gouvernement a officiellement déclaré Maduro vainqueur de l'élection présidentielle le 28 juillet, malgré les critiques internationales et les allégations de fraude de l'opposition. L'opposition se considère elle-même comme vainqueur de l'élection.

Après la réélection contestée de Maduro, il y a eu de massives protestations au Venezuela contre le résultat de l'élection. Selon les organisations de droits de l'homme, plus de 2200 personnes ont été arrêtées et au moins 24 personnes sont décédées lors des protestations. Le bureau du procureur général a lancé des enquêtes contre les deux leaders de l'opposition Edmundo González Urrutia et María Corina Machado pour "incitation à la rébellion". Les deux politiques de l'opposition n'ont pas été vues en public depuis des jours en raison de la menace d'arrestation.

Le challenger de Maduro, González Urrutia, a appelé le chef de l'État à renoncer à la violence samedi. La figure de l'opposition de 74 ans a exhorté Maduro "au nom de tous les Vénézuéliens, à mettre fin à la violence et à la persecution et à libérer immédiatement tous les Vénézuéliens arbitrairement détenus", a-t-il déclaré sur les réseaux en ligne.

"Assez de persecution et de violence, assez de tentatives de répandre la terreur, assez de mépris pour la volonté des Vénézuéliens de changement", a écrit González Urrutia. "Acceptez ce que notre peuple a exprimé et laissons-nous tous commencer à mener notre pays hors de cette crise."

Plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Pérou et l'Argentine, ont officiellement reconnu González Urrutia comme vainqueur de l'élection la semaine dernière. L'UE ne l'a pas encore fait, mais a rejeté la reconnaissance de la réélection de Maduro.

