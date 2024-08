- Cour: les panneaux de signalisation du rythme volontaire 30 doivent être retirés

Certains résidents du lac de Constance doivent retirer des pancartes pour une limite de vitesse volontaire de 30 km/h de leurs propriétés. Les pancartes auto-conçues pourraient être confondues avec des pancartes officielles de 30 km/h, a décidé le tribunal administratif de Fribourg dans trois procédures d'un différend juridique de longue date. Le tribunal a considéré l'apparence globale de la pancarte telle qu'elle serait perçue par un observateur passant.

Les pancartes ont été installées dans différents designs sur la péninsule du lac de Constance de Höri dans l'arrondissement de Constance. Les pancartes controversées affichent des mots comme "Volontaire", une imitation de pancarte de 30 km/h et des silhouettes d'enfants courant. La limite de vitesse habituelle de 50 km/h s'applique dans les municipalités.

Le bureau de l'administration du comté de Constance a ordonné leur retrait immédiat en avril, avec une amende de 800 euros pour chaque résident. Les plaintes des résidents et les demandes urgentes ont atteint le tribunal de Fribourg, qui a maintenant rendu une décision.

Les décisions ne sont pas encore définitives. Les citoyens peuvent faire appel à la cour administrative de Bade-Wurtemberg à Mannheim dans les deux semaines suivant la notification, comme l'a rapporté le tribunal.

Le cas était déjà au tribunal en 2023

Le tribunal de Fribourg avait déjà rejeté trois procès en justice de citoyens contre le bureau de l'administration du comté de Constance comme irrecevables en octobre 2022. Les plaignants du lac de Constance étaient soutenus par l'aide environnementale allemande (DUH) lors d'une audience publique, dans le but d'obtenir une décision jurisprudentielle.

Comme annoncé en octobre, l'association locale du parti vert a appelé à une "initiative privée pour la protection du climat, plus de sécurité routière et moins de bruit" à l'automne 2021. Les pancartes ont été obtenues et distribuées dans ce contexte. (N° d'affaires : 6 K 2226/24, 6 K 2227/24, 6 K 2228/24)

Les pancartes en question ont été installées sur la péninsule du lac de Constance de Höri, plus précisément dans l'arrondissement de Constance, qui n'est pas loin de Fribourg. En 2023, le tribunal de Fribourg a eu une autre audience pour ce différend juridique de longue date originaire du lac de Constance.

