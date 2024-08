- Cour: l'argent de l'énergie ne réduit pas l'assurance de base

Le versement unique de 75 euros accordé par la ville de Cassel en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie ne réduit pas les prestations de sécurité de base. La Haute Cour sociale de Hesse l'a déclaré dans un communiqué.

Dans le calcul des prestations d'assistance chômage, les contributions faites sans obligation légale ou morale ne sont pas considérées comme revenu, ont jugé les juges de Darmstadt.

Cela s'applique surtout lorsque ces contributions n'améliorent pas considérablement la situation du bénéficiaire, rendant les prestations de sécurité de base injustifiées.

La ville voulait soulager les résidents avec un versement unique

La ville de Cassel a décidé en 2022 de payer à ses résidents, sur demande, une aide énergétique résidentielle (EEG) unique de 75 euros par personne. Cela devait atténuer la charge des coûts de l'énergie en hausse.

Une famille avec quatre enfants mineurs a reçu cette aide. Le centre pour l'emploi a ensuite réduit ses prestations de sécurité de base. L'agence a argumenté que l'EEG servait au même titre que les prestations SGB II et devait donc être considérée comme revenu.

La famille concernée, cependant, a argumenté que c'était un paiement lié à un but précis. Le magistrat de la ville a également considéré qu'il serait grossièrement injuste ou constituant une particulière difficulté de prendre en compte l'EEG, donc la ville, en tant que porteur responsable de l'aide sociale, n'a pas pris en compte l'aide comme revenu.

L'aide n'est pas considérée comme revenu en raison de son montant faible

La Haute Cour sociale a jugé que l'EEG ne devait pas être considérée comme revenu. C'était une contribution faite par la ville de Cassel à tous les citoyens, sans aucune obligation légale ou morale.

Considérer l'aide énergétique comme revenu n'était pas grossièrement injuste, car le centre pour l'emploi couvrait les coûts de chauffage plus élevés et l'augmentation de l'allocation citoyenne depuis janvier 2023 couvrait les coûts de l'électricité en hausse. Cependant, la situation de la famille n'était pas considérablement améliorée par l'EEG, rendant les prestations de sécurité de base toujours justifiées.

Le standard est que la contribution ne doit pas dépasser dix pour cent de l'exigence régulière respective. Si un paiement unique doit fournir un soulagement sur plusieurs mois, le montant doit être divisé en conséquence. Dans ce cas, même si l'EEG est seulement distribuée sur les mois d'octobre à décembre 2022, la limite de dix pour cent n'est pas dépassée. La Haute Cour sociale a permis un appel.

La décision suivante de la Haute Cour sociale a clarifié que l'aide énergétique unique de 75 euros accordée par la ville de Cassel pour atténuer les charges liées à l'énergie ne devait pas être considérée comme revenu pour le calcul des prestations de sécurité de base. Despite the energy allowance not significantly improving the family's situation, basic security benefits remained justified due to the standard that the contribution should not exceed ten percent of the respective regular requirement.

Lire aussi: