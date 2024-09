Cour des comptes: défis liés à la nouvelle taxe européenne sur les plastiques

D'après les conclusions de la Cour des comptes de l'UE, la taxe sur les emballages plastiques non recyclés mise en place en 2021 n'est pas suffisamment surveillée. Cette absence de contrôle pourrait faciliter des pratiques écologiques frauduleuses, comme le suggère un récent rapport de l'institution.

Le rapport indique que si les déchets destinés au recyclage ne respectent pas la directive-cadre sur les déchets et sont plutôt contournés ou éliminés illégalement, cela constitue un crime environnemental. Il y a peu de preuves que les déchets prétendument reçus par les entreprises de recyclage sont effectivement traités.

De plus, il est mentionné que les États membres de l'UE utilisent diverses méthodes pour déterminer les quantités de déchets. Chaque pays de l'UE doit payer une taxe de 80 cents par kilogramme de plastique non recyclé. Cependant, certains États membres de l'UE ont également sous-estimé leurs rapports de déchets : le montant total anticipated de déchets d'emballages non recyclés pour 2021 était de 1,4 milliard de kilogrammes de moins que ce qui a été rapporté ultérieurement.

Jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus, les pays de l'UE sont censés continuer à utiliser des définitions et des techniques disparates pour la collecte de données, selon les auditeurs. Les nouvelles sources de revenus introduites en 2021 visent, en partie, à encourager une réduction des plastiques à usage unique et une augmentation du taux de recyclage.

La Cour des comptes de l'UE a souligné la nécessité d'améliorer les calculs pour déterminer la quantité de déchets plastiques non recyclés, car certains États membres de l'UE ont sous-estimé leurs rapports. Une surveillance efficace des calculs est cruciale pour assurer la collecte précise de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés.

Lire aussi: