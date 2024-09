- Cour des comptes de l'UE: particulièrement vulnérable, l'UE prise au dépourvu par le coronavirus

Au début de l'épidémie de Corona en Europe, les autorités médicales de l'UE n'étaient pas pleinement équipées pour faire face à une pandémie prolongée. Selon un rapport du Tribunal des comptes européen (TCE), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), chargé d'identifier et d'évaluer les risques pour la santé, a initialement sous-estimé la gravité de la situation.

Le 9 janvier, l'ECDC a publié une évaluation suggérant que l'exposition de l'UE au virus était minimale. Environ deux semaines plus tard, les premiers cas confirmés sont apparus à l'intérieur des frontières de l'UE. Ce n'est que le 12 mars 2020 que l'ECDC a reconnu la nécessité d'une action immédiate, trois jours après que l'Italie ait déjà imposé un confinement national.

Stratégie de test insuffisante

Le rapport du TCE souligne la tardive diffusion des évaluations des risques, des directives et des informations publiques. Les opérations de l'ECDC ont également été entravées par l'absence d'une stratégie de test au niveau de l'UE et d'un système d'attribution des morts liées à la COVID-19. Cela a entraîné la compilation de données insuffisantes. Les auditeurs suggèrent que des méthodes plus cohérentes, telles que des analyses régulières de la concentration de virus dans les eaux usées, auraient dû être utilisées.

L'Agence européenne des médicaments (AEM), responsable de l'autorisation de nouveaux médicaments, a généralement bien géré la pandémie, mais a omis d'encourager les essais cliniques basés dans l'UE.

Apprendre de la crise

"Comme de nombreuses autres institutions, les autorités médicales de l'UE ont été prises de court par la propagation explosive de la pandémie de virus Corona en évolution rapide", déclare João Leão du Tribunal des comptes européen. Bien que l'ECDC et l'AEM aient finalement fait face à la situation efficacement, la pandémie a mis en évidence des faiblesses et des vides préexistants. Les deux institutions ont besoin de renforcement.

"Quatre ans plus tard, les leçons tirées de la pandémie doivent être efficacement mises en œuvre au niveau de l'UE pour éviter que l'histoire ne se répète", ajoute Leão. Le TCE approuve certaines des mesures prises depuis, telles que les nouvelles réglementations sur les médicaments.

Cependant, la création d'une agence médicale supplémentaire a introduit une certaine complexité dans la structure organisationnelle. En 2021, l'Agence européenne de gestion des crises et de réponse aux urgences en santé (HERA) a été créée. Selon le TCE, les responsabilités de HERA se chevauchent parfois avec celles de l'ECDC. Par conséquent, les auditeurs préconisent une collaboration étroite pour éviter les doublons dans les tâches.

