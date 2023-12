Coupe du monde au Qatar : Le président de la Fédération norvégienne de football prononce un discours cinglant lors du Congrès de la FIFA.

Lors du 72e congrès annuel de la FIFA, jeudi, la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, a prononcé un discours virulent qualifiant d'"inacceptable" la décision d'autoriser le Qatar à organiser la Coupe du monde et demandant à la FIFA de faire davantage pour défendre ses principes en matière de droits de l'homme.

Les commentaires de Mme Klaveness sont intervenus juste un jour après que le syndicat mondial des joueurs FIFPRO et une fédération syndicale internationale ont publié une lettre ouverte critiquant le Qatar pour la persistance de mauvaises conditions de travail pour les migrants à l'approche du tournoi de décembre, même s'ils notent certains "signes encourageants de progrès".

Ancienne joueuse de l'équipe nationale norvégienne et première femme présidente du football norvégien, Mme Klaveness a déclaré que les "intérêts fondamentaux" du sport n'avaient pas été pris en compte lorsque le Qatar a remporté l'appel d'offres en 2010.

"Les droits de l'homme, l'égalité, la démocratie : les intérêts fondamentaux du football n'ont fait partie du onze de départ que bien des années plus tard", a déclaré Mme Klaveness à la délégation à Doha, la capitale du Qatar.

"Ces droits fondamentaux ont été introduits sur le terrain en tant que remplaçants, principalement par des voix extérieures. La FIFA s'est penchée sur ces questions, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Les questions relatives aux droits de l'homme au Qatar n'ont cessé d'être soulevées à l'approche du tournoi, notamment en ce qui concerne le traitement des travailleurs migrants et de la communauté LGBTQ+.

Le Guardian a rapporté l'année dernière que 6 500 travailleurs migrants étaient morts dans le pays au cours des dix années qui ont suivi la candidature du Qatar à l'organisation du tournoi en 2010, la plupart d'entre eux étant impliqués dans des travaux dangereux et mal rémunérés, souvent effectués dans des conditions de chaleur extrême.

Le rapport - "catégoriquement" démenti par le directeur général de l'organisation du tournoi, Nasser Al Khater - ne fait pas le lien entre les 6 500 décès et les projets d'infrastructure de la Coupe du monde et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante par CNN.

L'homosexualité étant illégale et passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, Josh Cavallo, le seul joueur actuellement ouvertement gay de la première division masculine, a déclaré en novembre qu'il serait "effrayé" de jouer au Qatar.

En réponse aux craintes de l'Australien, Al Khater a déclaré à CNN qu'il serait "le bienvenu", ajoutant que le Qatar est un pays "tolérant" et "accueillant".

La FIFA doit donner le ton et montrer la voie

M. Klaveness a abordé les deux questions sans mentionner le nom du Qatar. Il a déclaré que la Norvège avait envisagé de boycotter la Coupe du monde, mais qu'elle avait décidé que "le dialogue et la pression" seraient une meilleure solution.

"Les travailleurs migrants blessés ou les familles de ceux qui sont morts pendant les préparatifs de la Coupe du monde doivent être pris en charge", a poursuivi M. Klaveness.

"Il n'y a pas de place pour les employeurs qui ne garantissent pas la liberté et la sécurité des travailleurs de la Coupe du monde. Il n'y a pas de place pour les dirigeants qui ne peuvent pas accueillir le match féminin. Il n'y a pas de place pour les hôtes qui ne peuvent pas garantir légalement la sécurité et le respect des personnes LGBTQ+ qui viennent dans ce théâtre de rêve.

"La FIFA doit donner le ton et montrer la voie", a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, est ensuite monté sur scène et a rejeté certaines des affirmations de la présidente de la fédération norvégienne, soulignant que son pays avait "... consacré 12 années de travail continu à l'organisation d'un tournoi qui laissera un héritage social, humain, économique et environnemental véritablement transformateur".

M. Al Thawadi a ensuite exprimé sa déception quant au fait que M. Klaveness "n'a pas essayé de nous contacter et n'a pas tenté d'engager un dialogue avant de s'adresser au Congrès".

"Nous avons toujours accueilli favorablement les critiques constructives, celles qui sont fondées sur la discussion, la compréhension des problèmes [...] et les faits sur le terrain. Nous continuerons toujours à ouvrir nos portes à tous ceux qui veulent comprendre les problèmes (...) et s'informer avant de porter un jugement".

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a ensuite déclaré à la délégation que le Qatar avait accompli un travail "exemplaire" en matière de droits de l'homme, ajoutant que les réformes de la législation du travail dans le pays avaient été "incroyables".

"La seule façon de provoquer des changements positifs est de s'engager et de dialoguer", a déclaré M. Infantino, affirmant qu'au Qatar, "nous organisons la meilleure Coupe du monde de tous les temps".

Il devrait choisir ses mots avec soin : Al Khater répond au patron de l'Angleterre

La semaine dernière, le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a rejeté les appels au boycott du tournoi, déclarant aux journalistes qu'il était important "d'utiliser notre voix de la bonne manière au bon moment".

À la lumière des lois anti-LGBTQ+ du Qatar, Southgate a déclaré au début du mois qu'il serait "très dommage" que certains supporters anglais ne se rendent pas à la Coupe du monde parce qu'ils se sentent menacés ou qu'ils craignent pour leur sécurité personnelle.

M. Southgate a également abordé les allégations relatives aux mauvaises conditions de travail des migrants.

"Le plus gros problème, qui n'est ni religieux ni culturel, c'est ce qui s'est passé lors de la construction des stades - et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet non plus, malheureusement", a déclaré M. Southgate.

Jeudi, Al Khater a remis en question les commentaires de Southgate avant d'inviter le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre à se rendre compte par lui-même de la situation.

"C'est un problème si vous fondez vos opinions sur des choses que vous avez lues", a déclaré Al Khater à Sky Sports.

"Quelqu'un qui a beaucoup d'influence, comme Southgate, quelqu'un qui a un grand public qui écoute ce qu'il dit, devrait choisir ses mots avec beaucoup de soin.

"Il y a des cas isolés, ce sont ceux qui sont médiatisés, mais je peux lui assurer que s'il vient ici et parle à la majorité des travailleurs, ils vous diront comment ils ont envoyé leurs enfants à l'université. Ils vous diront comment ils ont construit leur maison pour eux et leur famille.

"Aucun pays n'est parfait... donc si quelqu'un vient et prétend que son pays est parfait, il doit vraiment se regarder en face.

Les syndicats de joueurs et de travailleurs demandent la création d'un centre pour les travailleurs migrants

Tout en reconnaissant des "signes encourageants de progrès", une lettre ouverte de la FIFPRO et de la fédération syndicale internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) indique que la préparation du tournoi a été "émaillée de scandales liés aux droits de l'homme et de conditions de travail déplorables".

"Les travailleurs continuent d'être soumis à des pratiques abusives", peut-on lire dans la déclaration des secrétaires généraux de la FIFPRO et de l'IBB, Jonas Baer-Hoffman et Ambet Yuson.

"Des employeurs sans scrupules s'opposent aux réformes et ne sont pas tenus de rendre des comptes. Les travailleurs les plus vulnérables, originaires de pays tels que l'Inde, le Bangladesh, le Népal, les Philippines, le Pakistan et certains pays africains, craignent encore des représailles s'ils dénoncent l'exploitation, les salaires impayés et les longues heures de travail.

"Ceux qui ont échappé à la pauvreté dans leur pays d'origine craignent de perdre leur emploi et leur salaire. Ils restent confrontés à la menace de l'exploitation et à des conditions de travail dangereuses".

Afin d'éviter que les progrès ne soient interrompus une fois que les "projecteurs" de la Coupe du monde se seront éteints, la déclaration appelle à la création d'un centre au Qatar qui fonctionnerait comme un "espace sûr" autogéré pour les travailleurs expatriés.

Ce centre permettrait aux travailleurs de "développer leurs compétences, d'apprendre et d'obtenir des conseils sur leurs droits en matière d'emploi ... et de coopérer efficacement avec les autorités qataries sur les questions urgentes".

Le Qatar et la FIFA n'ont pas encore répondu à la demande de commentaire de CNN.

Coupe des travailleurs migrants

Mercredi, l'IBB a annoncé l'organisation de la Coupe des travailleurs migrants, un tournoi destiné à rendre hommage à ceux qui ont contribué à la construction des stades qataris et à "célébrer le travail et le sport comme levier de changement social".

L'événement, qui se déroulera à l'Académie Al Jazeera de Doha, verra s'affronter trois équipes composées de travailleurs migrants, de footballeurs et de membres de syndicats affiliés à l'IBB.

"N'oubliez pas que nous sommes redevables aux travailleurs migrants", conclut la lettre ouverte. "Ce sont eux qui ont travaillé sous une chaleur torride pour construire les infrastructures et les stades.

"Ils ont enduré des logements exigus et inhospitaliers. Parfois, ils ont risqué leur vie pour envoyer de l'argent à leur famille. Certains d'entre eux ont perdu la vie.

"C'est grâce à eux que ce tournoi a pu avoir lieu... Faisons en sorte de ne pas les oublier".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com