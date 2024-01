Coupe du monde 2022 : Amnesty International demande à la FIFA d'affecter au moins 440 millions de dollars à l'indemnisation des travailleurs migrants au Qatar

Dans une lettre ouverte adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, Amnesty International et une sélection d'autres groupes de défense des droits humains ont déclaré que l'instance dirigeante du football mondial devrait collaborer avec le Qatar pour "mettre en place un programme complet visant à garantir que toutes les violations du droit du travail auxquelles la FIFA a contribué soient réparées".

"À six mois de l'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, des centaines de milliers de travailleurs migrants n'ont pas reçu de réparation adéquate, y compris une compensation financière, pour les graves abus de travail qu'ils ont subis lors de la construction et de l'entretien d'infrastructures essentielles à la préparation et à l'organisation de la Coupe du monde au Qatar", peut-on lire dans la lettre.

"La FIFA devrait réserver un montant au moins égal aux 440 millions de dollars offerts aux équipes participant à la Coupe du monde, afin de l'investir dans des fonds destinés à soutenir la réparation.

Le traitement réservé aux travailleurs migrants au Qatar pendant la période précédant le tournoi a fait l'objet de nombreuses critiques.

Amnesty International affirme que ces problèmes, qui comprennent des conditions de travail dangereuses et des horaires excessifs, sont "très répandus" dans le pays.

La lettre indique également que les autorités qataries "n'ont pas enquêté sur les causes de la mort de milliers de travailleurs migrants depuis 2010".

Tout en reconnaissant les progrès réalisés pour protéger les droits des travailleurs dans le pays, la lettre indique que l'aide est arrivée trop tard et que le "système de parrainage kafala" du pays permet aux "employeurs sans scrupules d'abuser des travailleurs migrants en toute impunité".

"S'il est peut-être trop tard pour effacer les souffrances causées par les abus passés, la FIFA et le Qatar peuvent et doivent agir pour apporter des réparations et empêcher que d'autres abus ne se produisent, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

"Le fait d'indemniser les travailleurs qui ont tant donné pour que le tournoi ait lieu et de prendre des mesures pour que de tels abus ne se reproduisent plus jamais pourrait représenter un tournant majeur dans l'engagement de la FIFA à respecter les droits humains.

Réponse de la FIFA

La FIFA a déclaré qu'elle se félicitait de la reconnaissance par Amnesty des réformes du travail dans le pays et qu'elle mettait en œuvre, avec le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage (SC), un processus de diligence raisonnable sans précédent pour protéger les travailleurs impliqués dans les préparatifs de la Coupe du monde.

Il a également indiqué qu'il "évaluait actuellement le programme proposé par Amnesty International", mais que le rapport couvrait "un large éventail d'infrastructures publiques non spécifiques à la Coupe du monde de la FIFA construites depuis 2010".

"Lorsque des entreprises travaillant dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA manquent à leurs obligations, la FIFA et le CS s'efforcent de faire en sorte que l'entité à l'origine de l'impact, généralement l'entreprise employant le travailleur concerné, répare le tort causé", a déclaré un porte-parole de la FIFA dans un communiqué transmis à CNN.

"En conséquence des initiatives de bien-être des travailleurs prises par les organisateurs du tournoi, d'innombrables travailleurs ont reçu des réparations sous diverses formes, y compris le paiement des salaires impayés, le remboursement des frais de recrutement par le biais du système de remboursement universel du CS et d'autres formes de compensation.

"Dans le cadre des efforts déployés par la CS pour assurer le remboursement des frais de recrutement, par exemple, les travailleurs ont reçu des paiements d'un montant total de 22,6 millions de dollars en décembre 2021, auxquels s'ajoutent 5,7 millions de dollars engagés par les contractants.

"D'autres formes de remédiation comprennent le renforcement des pratiques de l'entreprise pour assurer la non-répétition, ou des mesures punitives imposées par les organisateurs du tournoi ou le ministère du Travail."

Dans un communiqué, le SC a déclaré qu'il avait "travaillé sans relâche pour s'assurer que les droits de tous les travailleurs engagés dans les projets de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar soient respectés".

Les responsables qataris ont fermement contesté les accusations de violation des droits des travailleurs dans des déclarations antérieures.

Au début de l'année, le secrétaire général de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, a déclaré que son pays avait "consacré 12 années de travail continu à l'organisation d'un tournoi qui laissera un héritage social, humain, économique et environnemental véritablement transformateur".

En réponse au dernier rapport d'Amnesty International, le ministère du Travail du Qatar a déclaré que "les réformes du travail se poursuivront à un rythme qui garantira un changement global et durable".

"Le nouveau rapport sape une grande partie de la bonne volonté qui s'est manifestée. L'engagement donnera toujours de meilleurs résultats que la condamnation, surtout lorsqu'elle est demandée de manière déraisonnable", peut-on lire dans une déclaration.

Au début du mois, M. Infantino a été interrogé sur le fait de savoir si la FIFA prendrait des engagements envers les familles des personnes décédées pendant les préparatifs du tournoi.

"En ce qui concerne la construction des stades de la Coupe du monde - nous enquêtons sur toutes ces questions avec des entités externes - ce sont en fait trois personnes qui sont mortes", a-t-il déclaré, en réponse aux critiques formulées à l'encontre de la FIFA et des responsables qataris au sujet des travailleurs immigrés.

"Lorsque vous donnez du travail à quelqu'un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté. Ce n'est pas de la charité. On ne fait pas la charité.

On ne donne pas quelque chose à quelqu'un en lui disant : "D'accord, reste où tu es. Je me sens bien parce que je peux te donner quelque chose".

La Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre de cette année.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com